Grêmio

Em Minas
Notícia

Grêmio vence o Atlético-MG de virada e alivia pressão sobre Mano Menezes

Tricolor saiu atrás do placar, mas buscou a vitória com Edenilson, Balbuena e Aravena e subiu para 13º do Brasileirão

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS