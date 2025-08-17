Grêmio vence o Atlético-MG de virada e alivia pressão sobre Mano Menezes

As conversas da semana deram certo. De virada, na Arena do Galo, o Grêmio buscou uma vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1 neste domingo (17). Edenilson, Balbuena e Aravena marcaram os gols gremistas na partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão.

A atuação não foi brilhante. Mas a equipe mostrou segurança, em uma tarde de muita entrega dos jogadores na marcação em Belo Horizonte, Mano Menezes ganha sobrevida com o resultado e a perspectiva de contar com os reforços dos volantes Noriega e Arthur. Com 23 pontos, após 19 jogos, o Tricolor fica em 13º lugar.

Veja os gols e os principais lances da partida

Os primeiros 15 minutos foram de pressão e domínio total do Atlético-MG. Principalmente na combinação entre Arana e Cuéllo, os mineiros exploravam os espaços da marcação pelo lado direito da defesa gremista. Os donos da casa passaram toda a etapa inicial rondando a área do Grêmio. Mas sem efetividade para transformar o volume de jogo em gols.

Logo aos seis minutos de jogo, a cobrança de escanteio de Gustavo Scarpa quase surpreendeu Volpi. O goleiro espalmou a bola para o lado e Carlos Vinícius salvou em cima da linha. No minuto seguinte, Alexsander arriscou da entrada da área e quase fez o gol.

Aos 15, Villasanti se soltou do sistema defensivo e avançou. O paraguaio conduziu a bola desde o meio-campo e tocou para Carlos Vinícius na área. O centroavante tentou o drible no marcador e perdeu a bola.

O primeiro tempo avançava sem muitas perspectivas de gol até Gustavo Scarpa acertar um chute espetacular aos 37 minutos. Após cobrança de falta ensaiada, o meia recebeu na intermediária o passe de Hulk. A finalização entrou no ângulo de Volpi, sem nenhuma chance de defesa para o goleiro do Grêmio.

As notícias ruins ao Grêmio aumentaram ao final da primeira etapa. Villasanti torceu o joelho esquerdo e saiu na maca direto para o vestiário. Dodi entrou em seu lugar.

O que certamente seria um intervalo de conversas duras e cobrança foi aliviado nos instantes finais da partida. Aos 45 minutos, após cobrança de escanteio feita por Marlon, Edenilson se antecipou a Arana e completou o cruzamento de cabeça. A bola quicou no gramado, e Everson não chegou a tempo para fazer a defesa. Jogo empatado na Arena do Galo.

Segundo tempo

Sem trocas nas duas equipes na volta do intervalo, o cenário do jogo se repetiu no início do segundo tempo. O Atlético-MG rondava a área do Grêmio, mesmo sem criar oportunidades de finalizar no gol de Volpi. O Tricolor buscava a velocidade de Alysson e de Cristian Olivera.

Foi em uma dessas escapadas que nasceu o gol da virada. Kike ganhou de Natanael na velocidade. O uruguaio tentou o cruzamento e ganhou o escanteio. Marlon fez a cobrança, Ronald brigou com dois marcadores e a bola sobrou para Balbuena. O paraguaio chutou da pequena área e não deu chances de Everson fazer a defesa. Virada gremista na Arena do Galo aos 12 minutos.

Hulk, aos 15, ganhou de Cuéllar e Balbuena e arriscou o chute da entrada da área. A bola passou por cima do gol de Volpi. Para dificultar a situação, o Grêmio perdeu um jogador. Carlos Vinícius foi expulso após disputar a bola com Ivan. O zagueiro alegou ter sofrido uma cotovelada do centroavante.

Cuca imediatmente colocou outro atacante. Biel, ex-Grêmio, entrou no lugar de Natanael. Mano deu a resposta logo na sequênica. Cuéllar e Alysson saíram para Alex Santana e Riquelme, respectivamente. O jovem meia sofreu uma dura entrada de Cuéllo em seu primeiro lance em campo. O argentino foi expulso diretamente por ter pisado no jogador gremista e deixou os dois times com 10.

O Atlético-MG terminou a partida com mais atacantes. Júnior Santos e Igor Gomes entraram nos minutos finais nas vagas de Ivan e Alexsander. Mano respondeu com mais peças para contra-atacar. Aravena e André Henrique nos lugares de Cristian Olivera e Edenilson.

De cabeça, Alonso desperdiçou uma chance da pequena área após cobrança de escanteio aos 40 minutos. A aposta de Mano deu resultado. No contra-ataque, o Grêmio marcou novamente nos acréscimos. Riquelme serviu André Henrique. O centroavante tocou para Aravena chutar e definir a vitória. Dodi e Junior Alonso, após discussão, foram expulsos após o gol.

Depois de dias tensos, protestos no embarque a Belo Horizonte e reforços confirmados para a sequência do Brasileirão, a perspectiva de dias melhores parece real no horizonte gremista. Resta que Mano Menezes consiga cumprir as expectativas de fazer o Grêmio ter um fim de 2025 mais tranquilo.

Brasileirão — 20ª rodada — 17/8/2025

Atlético-MG (1)

Everson; Natanael (Biel, 22'/2ºT), Ivan (Júnior Santos, 37'/2ºT), Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes, 37'/2ºT), Gustavo Scarpa, Reinier (Rony, 14'/2ºT) e Cuello; Hulk

Técnico: Cuca

Grêmio (3)

Tiago Volpi; Ronald, Balbuena, Kannemann e Marlon; Villasanti (Dodi, 44'/1ºT), Cuéllar (Alex Santana, 28'/2ºT), Alysson (Riquelme, 28'/2ºT), Edenilson (André Henrique, 39'/2ºT) e Cristian Olivera (Aravena, 39'/2ºT); Carlos Vinícius

Técnico: Mano Menezes

GOLS: Gustavo Scarpa (A), aos 37 min, e Edenilson (G) aos 45 min do 1º tempo; Balbuena (G), aos 13 min, e Aravena (G) aos 45 min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Reinier (A); Carlos Vinícius (G)

CARTÕES VERMELHOS: Cuello, Junior Alonso (A); Carlos Vinícius, Dodi (G)

ARBITRAGEM: Alex Gomes Stefano, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (trio carioca). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

PÚBLICO: 34.774

RENDA: R$ 1.942.092,93

LOCAL: Arena do Galo, em Belo Horizonte

Próximo jogo

Sábado, 23/8 — 21h

Grêmio x Ceará

Arena do Grêmio — Brasileirão (21ª rodada)