Grêmio vê vitória sobre o Atlético-MG como ponto de partida para recuperação no Brasileirão

Reunidos no centro do gramado da Arena do Galo, os jogadores do Grêmio comemoram aliviados o resultado após o apito final. A vitória sobre o Atlético-MG no último domingo (17) traz mais do que três pontos na bagagem. Depois de uma semana tensa, o resultado devolve a tranquilidade para o trabalho de Mano Menezes.

A vitória por 3 a 1 foi construída à imagem pensada pela comissão técnica para o time. Uma equipe intensa, aguerrida e eficiente para aproveitar as oportunidades construídas. Um ponto de partida desejado para o restante do Brasileirão.

Em 13º lugar, com 23 pontos e após 19 jogos, o Grêmio acredita que encontrou um ponto de equilíbrio para as próximas 19 rodadas a disputar na competição. Além das 18 partidas do segundo turno que virão, será preciso recuperar o confronto atrasado contra o Botafogo. Mas depois das dúvidas que tomaram o ambiente após a derrota para o Sport, o clima mudou no Tricolor.

Principalmente pela confiança de que será possível reproduzir o modelo de equipe que venceu o Atlético-MG com os gols de Edenilson, Balbuena e Aravena.

Depois de uma entrevista tensa após a derrota para o Sport na semana passada, Mano concedeu sua coletiva na Arena do Galo respaldado por um resultado importante. Principalmente depois de uma semana tensa, com protestos e a ameaça de interrupção do seu trabalho no clube.

— Continuo pensando a mesma coisa da semana passada. Precisamos evoluir como equipe, como trabalho. E só dá para fazer isso vencendo. O jogo de hoje traz essa coisa boa. De ver novamente algo que fizemos, e de que nos orgulhamos de fazer bem feito — analisou Mano.

Sem confirmar oficialmente o avanço nas negociações por reforços, o presidente Alberto Guerra também falou após a partida em Belo Horizonte. O dirigente repudiou o episódio de violência no embarque da delegação gremista no aeroporto, na tarde do último sábado (16), e projetou que mais acréscimos serão feitos para qualificar a equipe.

— Que seja uma virada de chave para continuarmos com outras vitórias — projetou Guerra.

Principal referência no vestiário do Grêmio, Kannemann também colocou o resultado contra o Atlético-MG como um ponto de partida para o futuro da equipe na competição.

— Levanta o ânimo. Assenta uma base para o trabalho daqui para a frente. Conseguimos uma pequena evolução antes da parada. Mas não podemos parar aqui. Temos que usar essa vitória como ponto de partida — disse o zagueiro.

Novos reforços

Além dos três pontos somados em Belo Horizonte, a semana do Grêmio terá acréscimos importantes. Marcos Rocha se despediu do Palmeiras nos últimos dias. O volante Erick Noriega, comprado junto ao Alianza Lima, também deve ser confirmado como reforço nessa segunda (18).

Mas a grande contratação que será confirmada nos dias que virão é a de Arthur, que terá uma reunião nesta segunda para confirmar sua rescisão com a Juventus. O jogador é esperado em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar contrato até o fim de 2026 com o Tricolor.

Uma das poucas notícias ruins vindas do resultado contra o Atlético-MG foi a expectativa de confirmação de lesão grave no joelho esquerdo de Villasanti. O paraguaio realizará exames médicos em Porto Alegre.

