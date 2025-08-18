Grêmio terá novidades na reapresentação do elenco

Os dois reforços contratados pelo Grêmio, o lateral-direito Marcos Rocha e o volante Erick Noriega, devem ser as novidades na reapresentação do elenco, marcada para a manhã desta terça-feira (19).
Marcos Rocha, que terá vínculo com o clube até o final de 2026, desembarcou em Porto Alegre nesta segunda-feira (18).
Já Erick Noriega chegará em Porto Alegre na tarde desta terça-feira (19). No último fim de semana, o jogador se despediu do Alianza Lima-PER. Aos 23 anos, o volante vai assinar contrato de quatro temporadas com o Grêmio.
— Há oportunidades que surgem uma vez na vida, e não muitas. Estou muito feliz com essa chance. Ainda estamos aguardando, mas a decisão será tomada nestes dias. Se Deus quiser, tudo correrá bem — declarou o novo reforço tricolor.
Data das estreias
A expectativa é de que Marcos Rocha e Erick Noriega realizem exames médicos e testes físicos nesta terça-feira (19). Ambos devem ter condições de atuar contra o Ceará, no sábado (23), na Arena, pelo Brasileirão.
O clube também aguarda a liberação do volante Arthur, que pode rescindir contrato com a Juventus ainda nesta segunda-feira (18). Outro nome em negociação com o Grêmio é o goleiro Marcelo Grohe.
