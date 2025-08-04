Grêmio terá ingressos com valores promocionais para encarar o Sport; veja preços

Ingressos para a partida custam a partir de R$20. Duda Fortes / Agencia RBS

Para voltar a somar pontos, o Grêmio espera contar com o apoio do torcedor para a partida contra o Sport, no próximo domingo (10), às 20h30min, na Arena. A direção fará promoção de ingressos, de olho no Dia dos Pais.

A comercialização já está disponível a partir desta segunda-feira (4), pelo site da Arena. Neste primeiro momento, os sócios têm a prioridade na compra. Os valores variam de R$ 20 até R$90, mantendo os preços promocionais desde a aquisição da gestão do estádio.

Público geral

O público em geral poderá adquirir as entradas a partir das 14h de quarta-feira.

O confronto contra o Sport será a oportunidade do Tricolor voltar a vencer. Neste momento, a equipe ocupa a 14ª posição, com 20 pontos. O Sport, por sua vez, é o time de pior campanha, somando apenas seis pontos em 16 rodadas. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão.

Reconhecimento facial

O acesso à Arena será feito apenas por meio de reconhecimento facial. O torcedor pode fazer o cadastro pelo site.

Este será o teceiro jogo do Tricolor na Arena desde que o empresário Marcelo Marques anunciou a compra do estádio, que será doado ao clube.

Confira o valor dos ingressos para Grêmio x Sport

Valores de Grêmio x Sport. (Divulgação/Arena)