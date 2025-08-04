Grêmio tem cinco jogadores convocados para seleção brasileira sub-17; veja os nomes

Cinco jogadores da base do Grêmio foram convocados pela seleção brasileira sub-17 para dois amistosos contra a Costa Rica. São eles: o goleiro Gabriel Menegon, o zagueiro Luis Eduardo, o meia Tiaguinho e os atacantes Gabriel Mec e Benjamin Santos.
Eles estarão com a Amarelinha a partir de 15 de agosto, em Florianópolis. Os jogos serão na capital catarinense, nos dias 21 e 24, e marcam o fim da preparação da seleção para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada em novembro, no Catar.
O quinteto gremista
Do quinteto, o mais conhecido é Gabriel Mec. Ele já esteve na mira do Chelsea, mas a transferência não foi concretizada. Recentemente, foi sondado pelo Shakhtar. O jogador de 16 anos realizou a sua estreia profissional este ano ao entrar no segundo tempo da vitória do Grêmio por 3 a 0 sobre o Monsoon.
O goleiro gaúcho Gabriel Menegon veste as cores do Grêmio desde junho de 2019, quando ingressou no time sub-11. Ele é natural de Sapiranga.
Luis Eduardo tem 17 anos e é zagueiro. O defensor também está pulando etapas e faz parte da equipe sub-20 do Grêmio. Na Copinha deste ano, foi colocado em campo em sete partidas.
O meio-campista Tiago, 17, é considerado uma das revelações da base tricolor. Ele é da mesma geração de Mec. Desde a metade do ano passado, subiu para o time sub-20 do Grêmio. Ele foi utilizado em oito partidas da Copinha.
O último gremista da lista é o atacante Benjamin. Ele marcou um dos gols do recente título estadual do Tricolor.
Confira a lista completa
Goleiros
- Gabriel Menegon - Grêmio
- João Pedro - Santos
- Lucas Andrade - Vasco da Gama
Laterais
- Angelo Henrique - São Paulo
- Arthur Ryan - Fluminense
- Geovanne Soares - São Paulo
- Derick Campos - Palmeiras
Zagueiros
- Luis Eduardo - Grêmio
- Vitor Hugo - Cruzeiro
- Kauã Prates - Cruzeiro
- Luccas Ramon - Palmeiras
Meio-campistas
- Gustavo Gomes - Athletico-PR
- Felipe Morais - Cruzeiro
- Zé Lucas - Sport
- Luis Felipe - Palmeiras
- Andrey Fernandes - Vasco da Gama
- Tiago Augusto (Tiaguinho) - Grêmio
Atacantes
- Gabriel Mec - Grêmio
- Pietro Sousa - Cruzeiro
- Dell - Bahia
- David Nogueira - Santos
- Luis Gustavo - Red Bull Bragantino
- Benjamin Santos - Grêmio
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.