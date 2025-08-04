Grêmio tem cinco jogadores convocados para seleção brasileira sub-17; veja os nomes

O atacante Gabriel Mec é o mais conhecido do quinteto gremista. Angelo Pieretti / Grêmio

Cinco jogadores da base do Grêmio foram convocados pela seleção brasileira sub-17 para dois amistosos contra a Costa Rica. São eles: o goleiro Gabriel Menegon, o zagueiro Luis Eduardo, o meia Tiaguinho e os atacantes Gabriel Mec e Benjamin Santos.

Eles estarão com a Amarelinha a partir de 15 de agosto, em Florianópolis. Os jogos serão na capital catarinense, nos dias 21 e 24, e marcam o fim da preparação da seleção para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada em novembro, no Catar.

O quinteto gremista

Do quinteto, o mais conhecido é Gabriel Mec. Ele já esteve na mira do Chelsea, mas a transferência não foi concretizada. Recentemente, foi sondado pelo Shakhtar. O jogador de 16 anos realizou a sua estreia profissional este ano ao entrar no segundo tempo da vitória do Grêmio por 3 a 0 sobre o Monsoon.

O goleiro gaúcho Gabriel Menegon veste as cores do Grêmio desde junho de 2019, quando ingressou no time sub-11. Ele é natural de Sapiranga.

Luis Eduardo tem 17 anos e é zagueiro. O defensor também está pulando etapas e faz parte da equipe sub-20 do Grêmio. Na Copinha deste ano, foi colocado em campo em sete partidas.

O meio-campista Tiago, 17, é considerado uma das revelações da base tricolor. Ele é da mesma geração de Mec. Desde a metade do ano passado, subiu para o time sub-20 do Grêmio. Ele foi utilizado em oito partidas da Copinha.

O último gremista da lista é o atacante Benjamin. Ele marcou um dos gols do recente título estadual do Tricolor.

Confira a lista completa

Goleiros

Gabriel Menegon - Grêmio

João Pedro - Santos

Lucas Andrade - Vasco da Gama

Laterais

Angelo Henrique - São Paulo

Arthur Ryan - Fluminense

Geovanne Soares - São Paulo

Derick Campos - Palmeiras

Zagueiros

Luis Eduardo - Grêmio

Vitor Hugo - Cruzeiro

Kauã Prates - Cruzeiro

Luccas Ramon - Palmeiras

Meio-campistas

Gustavo Gomes - Athletico-PR

Felipe Morais - Cruzeiro

Zé Lucas - Sport

Luis Felipe - Palmeiras

Andrey Fernandes - Vasco da Gama

Tiago Augusto (Tiaguinho) - Grêmio

Atacantes

Gabriel Mec - Grêmio

Pietro Sousa - Cruzeiro

Dell - Bahia

David Nogueira - Santos

Luis Gustavo - Red Bull Bragantino

Benjamin Santos - Grêmio