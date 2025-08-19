Grêmio suspende de quadro social torcedor identificado em confusão no aeroporto

Vídeo que circulou pelas redes socias mostrou parte da confusão. Reprodução / Instagram

O Grêmio identificou junto da Polícia Civil um dos indivíduos que atacaram o ônibus do clube no último sábado (16), em emboscada no Aeroporto Salgado Filho.

Trata-se de um sócio torcedor, que responderá a um processo interno e já foi preventivamente suspenso do quadro social do Tricolor. Inclusive, o Grêmio já comunicou a decisão à Arena, para impedir que ele tenha acesso ao estádio a partir de agora. Os demais suspeitos seguem sendo investigados.

Emboscada no aeroporto

No começo da tarde de sábado, quando ia embarcar para Belo Horizonte, para o jogo contra o Atlético-MG, a delegação do Grêmio sofreu uma emboscada. Um grupo de torcedores se deslocou até o aeroporto, invadiu o terminal e danificou o ônibus da delegação no embarque.

Segundo apuração de Zero Hora, cerca de 50 torcedores, identificados pelo clube como do núcleo “Trem do Grêmio", ala dissidente da Geral do Grêmio, principal organizada do clube, apareceram instantes antes da passagem do elenco no local. Os componentes foram acusados pela confusão, em maio, na frente do CT Luiz Carvalho após eliminação na Copa do Brasil.

Três seguranças do clube tentaram conter a emboscada e um deles, o Fernandão, acabou agredido. Uma pedra também foi arremessada em direção ao ônibus. Comissão técnica, dirigentes e jogadores estavam dentro do veículo e foram ameaçados, mas não ficaram feridos. O clube, por meio de nota, repudiou o ato e classificou o incidente como "inaceitável".

Identificação dos indivíduos

Conforme o repórter Rafael Favero, do ge.globo, a Polícia Civil coletou digitais no veículo e parte das imagens fornecidas pela administração do Aeroporto Salgado Filho, onde ocorreu o crime, e foram enviadas ao clube, que auxilia com informações sobre os torcedores.

Os suspeitos são investigados no âmbito de duas ocorrências: uma de dano ao ônibus e outra de lesão corporal a Fernandão. Jogadores, integrantes da comissão técnica e dirigentes ainda não efetuaram registro de ocorrência por crime contra a honra, como injúria e ameaça, segundo a delegada Roberta Bertoldo, da Delegacia de Polícia para o Turista, responsável pela área do Aeroporto Salgado Filho.