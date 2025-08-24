Grêmio sonda meia revelado pelo Inter, mas esbarra em altos valores

Jogador de 30 anos se naturalizou português. Divulgação / Al-Nassr

Em busca de um meia, o Grêmio buscou informações sobre Otávio, ex-Inter. A sondagem, porém, não avançou para uma negociação pelos altos valores recebidos pelo jogador no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O interesse surge no momento em que o atleta de 30 anos foi afastado da pré-temporada pelo técnico Jorge Jesus, e busca rescindir o contrato para se transferir para um novo clube. O Palmeiras também sondou a situação.

Carreira de Otávio

Revelado na base colorada como atacante, Otávio foi vendido ao Porto em 2014, onde se transformou em meio-campista e se naturalizou português para defender a seleção europeia.

Na metade de 2023, foi negociado para o mesmo clube de Cristiano Ronaldo no Oriente Médio. À época, noticiou-se que os árabes pagaram 60 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões), oferecendo um salário de 40 milhões de euros por um contrato de três temporadas e meia.

Busca por reforços

Depois de contratar o zagueiro Balbuena, o centroavante Carlos Vinicius, o volante Erick Noriega e o lateral Marcos Rocha, a diretoria gremista tenta reforçar o meio-campo com um jogador de característica criativa.

Nesta segunda-feira (25), o volante Arthur desembarca em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar contrato com o Tricolor. Inicialmente, o jogador chega por empréstimo da Juventus, da Itália.