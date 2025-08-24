Grêmio

Pressão
Notícia

Grêmio só empata com Ceará e desperdiça chance de avançar na tabela do Brasileirão

Depois da vitória sobre o Atlético-MG fora de casa, Tricolor não conseguiu superar os cearenses na Arena

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS