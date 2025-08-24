Grêmio só empata com Ceará e desperdiça chance de avançar na tabela do Brasileirão

O Grêmio perdeu a chance de dar um passo à frente no Brasileirão. Na noite deste sábado (23), na Arena, o Tricolor empatou em 0 a 0 pela 21ª rodada. Um bom primeiro tempo perdeu importância após o time tentar ser mais ofensivo na segunda etapa e despencar de rendimento.

Foi uma repetição dos mesmos problemas ofensivos da equipe na gestão de Mano Menezes do time. Com 24 pontos, o time fica em 13º lugar na tabela.

Mano abriu o meio-campo com uma nova dupla de volantes. Cuéllar e Alex Santana começaram a partida juntos, com Edenilson mais adiantado na função de meia. Outra novidade na partida foi a estreia de Marcos Rocha na lateral. Braithwaite voltou ao posto de centroavante após ser preservado da partida contra o Atlético-MG.

O primeiro tempo foi de domínio gremista. O Ceará teve apenas um lance de perigo, uma arrancada de Pedro Raul que parou em grande defesa de Volpi, aos 29 minutos.

Os lances pelo lado direito na dobradinha entre Alysson e Marcos Rocha gerou boas oportunidades de abrir o placar na metade inicial de jogo.

Aos 14, Alysson tentou o cruzamento. Braithwaite posicionou o corpo para cabecear para o gol. Mas Fabiano Souza foi mais rápido e interceptou a bola antes dela chegar ao centroavante gremista.

O jovem também criou a segunda situação de gol para o Grêmio na noite. Após contra-ataque combinado entre Briathwaite e Edenilson, Alysson recebeu na entrada da área e arriscou o chute. Bruno Ferreira defendeu a finalização aos 21 minutos da primeira etapa.

Um lançamento preciso de Cuéllar para Marcos Rocha iniciou outro bom momento gremista no primeiro tempo. O lateral avançou pelo campo e cruzou para Edenilson. O goleiro do Ceará fez grande defesa, aos 24 minutos, na tentativa de cabeceio do meio.

A melhor oportunidade da primeira etapa acabou desperdiçada pela falta de pontaria dos jogadores do Grêmio.

Aos 29, um ataque promissor parou na trave. Alysson lançou a bola na área. Brathwaite pegou de primeira, mas acertou o poste. Alex Santana pegou o rebote, mas chutou torto e desperdiçou a chance.

O Ceará ganhou campo na reta final do primeiro tempo. Mas a equipe cearense não conseguiu finalizar com perigo. A metade inicial do confronto terminou com uma lesão preocupante no Grêmio. Balbuena levou um carrinho ao tentar sair jogando. O zagueiro torceu o pé direito e saiu direto para o vestiário, sem condições de caminhar sem o amparo dos médicos. Mais tarde, foi confirmada uma fratura no tornozelo do jogador.

Segundo tempo

Mano fez duas trocas para o início do segundo tempo. Lesionado, Balbuena saiu para a entrada de Wagner Leonardo. Riquelme também entrou. Edenilson deu lugar oa jovem.

Sem o mesmo encaixe do primeiro tempo, o Grêmio passou a ter mais dificuldades contra o Ceará. A torcida sentiu as dificuldades da equipe e os sons de reclamação começaram a aparecer após erros técnicos.

Um bom passe de Alex Santana começou um ataque perigoso. O volante lançou Cristian Olivera pelo lado esquerdo. O cruzamento rasteiro procurava Braithwaite, mas o centroavante não alcançou a bola. A primeira oportunidade de gol da segunda etapa aconteceu aos 17 minutos.

Volpi precisou trabalhar em chute de Paulo Baya. A defesa foi tranquila, no meio do gol.

Sem encontrar espaços, o Grêmio perdeu outro jogador por lesão. Riquelme sentiu lesão muscular e precisou sair. Mano resolveu fazer duas mudanças para aumentar o poder de ataque. André Henrique e Aravena entraram.

A situação seria ainda pior não fosse uma defesa espetacular de Volpi. Após cobrança de falta, Galeano chutou completamente livre da marca do pênalti. Após desvio em Kannemann, o goleiro gremista mostrou agilidade e salvou o time aos 30 minutos.

A resposta do Grêmio veio na sequência. Alysson recebeu a bola de um defensor do Ceará, que errou a tentativa de chutão. O jovem chutou fraco de pé direito e errou o gol, aos 34 minutos.

A última cartada de Mano para buscar a vitória foi a troca de Braithwaite nos minutos finais. O dinamarquês deixou o campo vaiado para a entrada de Jardiel. Sem conseguir vencer a organização defensiva do Ceará, o Tricolor deixou de aproveitar a vantagem de jogar como mandante após a derrota para o Sport na última partida na Arena.

Era o jogo para dar sequência ao bom momento trazido da última rodada. Após vencer o Atlético-MG em Belo Horizonte, com uma semana toda livre para treinar e reforços chegando, o time mais uma vez não deu mostras de evolução.

Confira na íntegra a coletiva de Mano Menezes

Brasileirão — 21ª rodada — 23/8/2025

Grêmio (0)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena (Wagner Leonardo, INT), Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana, Alysson, Edenilson (Riquelme, INT e Aravena, 29'/2ºT)) e Cristian Olivera (André Henrique, 29'/2ºT); Braithwaite (Jardiel, 43'/2ºT). Técnico: Mano Menezes

Ceará (0)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Dieguinho, Richardson (Lucas Mugni, 19'/2ºT) e Lourenço (Lucas Lima, 39'/2ºT); Galeano (Rodriguinho, 46'/2ºT), Aylon (Paulo Baya, 19'/2ºT) e Pedro Raul (Pedro Henrique, 39'/2ºT). Técnico: Léo Condé

CARTÕES AMARELOS: Alex Santana, Kannemann (G); Willian Machado, Rafael Ramos (C)

ARBITRAGEM: Davi Lacerda (ES), auxiliado por Danilo Manis (SP) e Douglas Pagung (ES). VAR: Rodolpho Marques (PR)

PÚBLICO: 25.138 (24.939 pagantes)

RENDA: R$ 1.146.324,00

LOCAL: Arena do Grêmio

Próximo jogo

Domingo, 31/8 — 16h

Flamengo x Grêmio

Estádio Maracanã — Brasileirão (22ª rodada)

