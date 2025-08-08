Grêmio's League ocorre neste sábado: veja como funciona, quem participa e onde assistir

Grêmio's League busca "unir entretenimento, gamificação e a paixão tricolor". Grêmio / Divulgação

O Grêmio promove neste sábado a edição inédita da Grêmio's League, uma competição de futebol 7 com regras alternativas que contará com nomes históricos do clube, como Mazaropi, China, Ancheta e Yura. O evento será realizado no CT Cristal, na zona sul de Porto Alegre.

Inspirada no sucesso mundial da Kings League, criada pelo ex-jogador Gerard Piqué, a iniciativa busca "unir entretenimento, gamificação e a paixão tricolor", conforme o clube. Assim como no modelo que serviu de inspiração, as partidas terão "superpoderes" nomeados como Jardel, Dener e Batalha dos Aflitos.

A proposta faz do Grêmio o primeiro clube de futebol do país a promover uma competição proprietária com esse formato. O evento contará também com shows de DJs, narração e mestre de cerimônias. Abaixo, Zero Hora detalha todas as informações da Grêmio's League.

Como acompanhar o evento?

Os ingressos serão limitados e podem ser obtidos gratuitamente desde quarta (6) pela Bilheteria Digital. O Grêmio também transmitirá o evento ao vivo no YouTube.

Como funcionará a Grêmio's League?

Com um formato dinâmico, a Grêmio’s League colocará em campo seis equipes formadas por 12 atletas cada, mesclando ex-atletas do Tricolor, representantes da base, Mosqueteiras, influenciadores, sócios, profissionais de imprensa associados na ACEG-RS e uma figura histórica gremista — a "lenda" que atuará como presidente do time.

Os participantes

A competição contará com influencers gremistas, jogadoras do time feminino, membros da imprensa e ex-jogadores do Grêmio. Os presidentes das equipes serão: Ancheta, China, Marianita, Mazaropi, Picasso e Yura. Veja como ficaram os times:

Grêmio TV / Reprodução

As regras

Os jogos seguirão algumas das regras das partidas da Kings League, mas também outras adicionais. Veja abaixo.

Inspiradas na Kings League

Cada partida será composta por dois tempos de 20 minutos , com regras especialmente pensadas para garantir ritmo acelerado e emoção do início ao fim;

, com regras especialmente pensadas para garantir ritmo acelerado e emoção do início ao fim; A bola será lançada de um drone a 20 metros do chão para o início do jogo;

a 20 metros do chão para o início do jogo; A partida começa com um duelo 1x1 , e, a cada minuto, um novo jogador entra até chegar ao 7x7;

, e, a cada minuto, um novo jogador entra até chegar ao 7x7; Até fechar seis minutos , somente gols de dentro da área (própria ou adversária) são validados;

, (própria ou adversária) são validados; Nos últimos três minutos , a bola especial Zé Delivery entra em campo, e cada gol passa a valer por dois .

, a bola especial Zé Delivery entra em campo, e . Gols de voleio e bicicleta também valerão por dois sempre que realizados sem os pés tocarem o solo.

Adicionais

Todas as faltas geram tiro livre direto , sem barreira.

, sem barreira. A partir da quinta falta, o adversário ganha direito a shootout (pênalti) .

. Cartão amarelo exclui o jogador por dois minutos; vermelho, por cinco minutos com reposição posterior.

Em caso de empate, a decisão vai para o "Gol de Ouro" ou, se necessário, shootout a partir do centro do campo.

Os superpoderes da rodada

Antes de cada jogo, os presidentes das equipes escolhem secretamente um dos Alfa Powers, cartas com poderes especiais que podem ser ativadas até o minuto 38:

Lenda — Direito de cobrar um pênalti com o presidente;

— Direito de cobrar um pênalti com o presidente; Dener — Um torcedor é escolhido para disputar um shootout;

— Um torcedor é escolhido para disputar um shootout; 7 Imortal — Todos os gols valem por dois pelos próximos três minutos;

— Todos os gols valem por dois pelos próximos três minutos; Batalha dos Aflitos — Remove um jogador adversário por cinco minutos;

— Remove um jogador adversário por cinco minutos; Jardel — Escolher um jogador do seu time, que a cada gol de cabeça do mesmo, naquele tempo, passa a valer por dois;

— Escolher um jogador do seu time, que a cada gol de cabeça do mesmo, naquele tempo, passa a valer por dois; Coringa — Permite cancelar, roubar ou escolher qualquer outro Alfa Power.

Caso ambas as equipes utilizem seus poderes antes do minuto 10, o público poderá votar por mais dois Alfa Powers no segundo tempo em enquete ao vivo durante a transmissão no YouTube na GrêmioTV.

O que é a Kings League?

Criada em 2023 por Piqué e pelo streamer espanhol Ibai Llanos, a Kings League prontamente atraiu a atenção do público. As partidas são disputadas na modalidade do futebol society, com sete jogadores para cada lado. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influencer, geralmente do cenário esportivo.

Os jogos são disputados em dois tempos de 20 minutos, em campo de futebol sete. A partida começa com um atleta de linha e um goleiro para cada lado, no modelo conhecido como X1. A cada minuto, um atleta entra em campo até ter sete de cada lado.

Os treinadores têm armas secretas que deixam os duelos mais interessantes. O pênalti do presidente, o gol dobrado e uma carta capaz de expulsar um jogador por determinado período são algumas das atrações.