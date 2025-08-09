Grêmio's League: evento inédito movimenta o CT do Cristal com Mazaropi, Carlos Miguel e outros ídolos

O Grêmio só entra em campo no domingo (10), contra o Sport, na Arena. Mas neste sábado (9), a bola rola no CT do Cristal, do Tricolor, na zona sul de Porto Alegre, para a Grêmio's League.

No evento, inspirado na famosa Kings League, torneio de futebol 7 com regras alternativas, a torcida gremista pode matar a saudade de grandes ídolos. Os jogos começaram pela manhã e vão até o final da tarde. A entrada é gratuita.

Conforme o executivo de marketing do Grêmio, Leandro Figueiredo, o evento é uma nova forma de se conectar com o torcedor:

— É um braço de inovação do Grêmio. A inovação faz parte do nosso DNA. A ideia foi ter um evento que conseguisse aglutinar todos os públicos dentro do mesmo formato, de uma forma colaborativa, para aumentar o engajamento.

As equipes

Os times da competição são comandados por ícones do Tricolor: Mazaropi, China, Yura, Ancheta, Picasso e Marianita. Eles entram em ação para cobrar um pênalti quando o poder "lenda" é acionado através de uma "carta secreta" sorteada antes do pontapé inicial das partidas que duram dois tempos de 15 minutos.

São seis equipes formadas por 12 atletas, mesclando ex-jogadores do Tricolor, representantes da base, Mosqueteiras, influenciadores, sócios, profissionais de imprensa associados na ACEG-RS.

Comandado por China, seu companheiro de equipe na Libertadores e do Mundial de 1983, Baidek, 66 anos, celebrou a iniciativa gremista:

— Esse tipo de evento só faz bem e engrandece o Grêmio. Todos jogam pelo menos duas partidas, minhas articulações já estão "meio assim" (risos).

Também campeão do mundo, Mazaropi, "presidente" de um dos times, comenta a classificação para a final:

— Ganhei do time do China e do Yura, agora estou na decisão, esperando o adversário. É muito bom reencontrar os amigos em um evento tão bonito como esse.

Entre os times, também estão nomes como Marcelo Moreno, Carlos Miguel, Nildo, Anderson Pico, PC Magalhães, Casemiro, Arilson, e Karina Balestra. Sem contar os gremistas ilustres como Rafa Machado, cantor do Chimarruts, e MC Jean Paul.

O torcedor que quer acompanhar os jogos mesmo de longe pode assistir ao vivo pelo canal do Grêmio no YouTube.