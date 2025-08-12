Grêmio renova contrato com jovem em ascensão no elenco

Até aqui, Riquelme tem nove jogos na equipe principal com um gol marcado. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Em ascensão e titular nos últimos jogos, Riquelme teve seu contrato renovado com Grêmio nesta semana. Conforme apurado por Zero Hora, clube ampliou o vínculo com o meia, que completa 19 anos nesta quarta-feira (13), por mais um ano — agora, é válido até 2027.

Até o momento, o Grêmio não divulgou oficialmente a renovação com Riquelme. No entanto, já há o registro dela no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF desde segunda (11).

A jovem promessa gremista, que aproveitou a lacuna da posição dos estrangeiros Cristaldo e Monsalve, ganhou elogios de Mano Menezes recentemente. Até aqui, são nove jogos na equipe principal com um gol marcado, justamente na estreia, contra o Sportivo Luqueño, do Paraguai, pela Sul-Americana.

Riquelme chegou às categorias de base do Grêmio em 2022. Natural de São Paulo, em 2024 ele renovou o contrato, que estava a vigência até dezembro de 2026 e tinha cláusula de prorrogação por mais um ano exclusivamente da vontade gremista — que foi acionada nesta semana.