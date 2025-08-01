Grêmio relaciona Villasanti e duas promessas da base para encarar o Fluminense

Paraguaio vem jogando no sacrifício. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio confirmou, no começo da noite desta sexta-feira (1º), a lista de relacionados para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão. Mano Menezes perdeu três titulares para a partida, mas terá Villasanti, mesmo com desconforto físico. Além disso, duas promessas das categorias de base foram convocadas.

As baixas para o confronto são: Gustavo Martins, que teve uma lesão muscular na coxa direita, e Marlon e Cristian Olivera, ambos suspensos. Villasanti, que chegou a ser dúvida, já que vem jogando no sacrifício por dores no púbis, compõe a delegação. Há chances dele ficar no banco.

Os substitutos estão encaminhados: Camilo na lateral direita, Lucas Esteves na esquerda e Pavon na ponta. Caso o paraguaio seja preservado, Alex Santana é o possível substituto.

Os guris da base

As novidades no banco de reservas são: Gabriel Mec e Luis Eduardo. A dupla tem treinado eventualmente com os profissionais. O ponta já fez a estreia, mas enfrentou lesões e ainda não teve grandes oportunidades. Já o zagueiro, que também teve problemas físicos, é segunda alternativa atrás de Jemerson.

A ausência registrada é de Luan Cândido. Sem Marlon, não há outro lateral para qualquer eventualidade. Mano pode adaptar algum defensor na posição numa emergência.

O provável Grêmio para encarar o Fluminense tem: Volpi; Camilo, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti (Alex Santana), Pavon, Riquelme e Alysson; Braithwaite. O confronto corre neste sábado (2), às 21h, no Maracanã.

Confira os relacionados

Goleiros : Tiago Volpi, Thiago Beltrame e Gabriel Grando

: Tiago Volpi, Thiago Beltrame e Gabriel Grando Zagueiros : Wagner Leonardo, Kannemann, Luis Eduardo e Jemerson

: Wagner Leonardo, Kannemann, Luis Eduardo e Jemerson Laterais : João Lucas e Lucas Esteves

: João Lucas e Lucas Esteves Volantes : Dodi, Vilassanti, Camilo, Edenilson, Alex Santana e Ronald

: Dodi, Vilassanti, Camilo, Edenilson, Alex Santana e Ronald Meias : Riquelme e Cristaldo

: Riquelme e Cristaldo Atacantes: Alysson, Pavon, Amuzu, Aravena, Braithwaite, Gabriel Mec e Jardiel