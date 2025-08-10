Grêmio reencontra um campeão da América: o caminho de Rafael Thyere até se tornar capitão do Sport

Rafael Thyere tem 14 gols em 246 partidas pelo Sport. Paulo Paiva / Sport, Divulgação

O Grêmio terá diante do Sport, às 20h30min de domingo (10), um reencontro com um velho conhecido. Trata-se de Rafael Thyere, zagueiro do time pernambucano campeão da América em 2017 pelo Tricolor.

Diferente do que foi no Grêmio, hoje com 32 anos, o defensor é uma das referências de liderança do Sport e honra a braçadeira de capitão. Thyere chegou a Porto Alegre ainda jovem, para as categorias de base do time gremista. Subiu ao profissional em 2015, e atuou como reserva nos dois anos seguintes — também participando da conquista do penta da Copa do Brasil.

Foi emprestado à Chapecoense em 2018 e ao Sport em 2019. Com o Leão da Ilha, a conexão foi imediata, intensa demais para durar só uma temporada. Por isso, o clube o contratou em definitivo. De lá pra cá, a história foi — e segue sendo — feita.

Idolatria

Thyere chegou ao Sport em um momento difícil do clube, relembra Antonio Gabriel, setorista do Sport e repórter da Rádio Jornal, de Pernambuco, à reportagem de Zero Hora.

— O Sport havia acabado de cair para a segunda divisão e sofria muito desportivamente e financeiramente. Aos poucos, Thyere foi ganhando representatividade com a torcida e, pelo que me lembro, ele rapidamente também se tornou capitão. Fazia dupla de zaga com Adryelson (campeão da Libertadores com o Botafogo) — conta.

O Leão da Ilha subiu naquele ano como vice da Série B, mas ficou apenas duas temporadas na elite até ser novamente rebaixado. Mesmo assim, o zagueiro seguiu como referência do time e da torcida.

Conquistou quatro títulos estaduais, dois acessos e foi duas vezes vice da Copa do Nordeste. Agora, o defensor já está em sua sétima temporada pelo clube. E mais uma crise: Sport é o lanterna e tem a pior campanha do primeiro turno do Brasileirão.

Segundo Antonio, Thyere é altamente respeitado pelo torcedor do Sport e já há um debate: é ou não ídolo?

— Falar de idolatria é sempre complicado, porque está totalmente atrelada às conquistas importantes. Mas, pra mim ele é (um ídolo do Sport). A relação que ele tem com o clube é muito interessante, de muito respeito, carinho. É uma relação familiar, que é uma relação difícil e rara de se ver no futebol — conta Antonio.

Pelo Sport

246 partidas;

14 gols;

3 assistências.

4x Campeão Pernambucano

2 acessos

Pelo Grêmio

55 partidas;

2 gols;

Campeão da Copa do Brasil

Campeão da Libertadores

Produção: Leo Bender