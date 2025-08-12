Grêmio recusa saída de lateral-esquerdo por empréstimo

Contratado em fevereiro, jogador ocupa a reserva de Marlon atualmente. Caroline Motta / Grêmio / Divulgação

O Grêmio recusou uma proposta de empréstimo por Lucas Esteves. Curiosamente, o interessado era o Vitória, ex-clube do lateral-esquerdo, de onde saiu após um imbróglio judicial.

Mesmo que atualmente o atleta não venha sendo utilizado na Arena, a diretoria gremista não quis liberá-lo, afinal é considerado o reserva imediato de Marlon. Até agora, disputou 19 jogos com a camisa gremista.

Lucas Esteves foi comprado pelo Tricolor em fevereiro, após o pagamento do valor da multa rescisória — 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,9 milhões). Porém, o clube baiano alegou ter uma cláusula em contrato que lhe permitia cobrir a quantia pagando 100 mil dólares (R$ 590 mil). O caso foi parar na Câmara Nacional de Registro de Disputas (CNRD), que deu ganho ao jogador.

O interesse do Vitória em repatriar o lateral surgiu no fim de junho, após a lesão de Jamerson, que sofreu fratura com rompimento de ligamentos do tornozelo direito.

Com a negativa da diretoria gremista, o Rubro-Negro baiano apresentou o mesmo molde de negócio por Ramon, do Inter, concluindo a transferência na última semana.