Grêmio recebe sinalização para vender goleiro

Adriel disputou 14 jogos como profissional pelo Grêmio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio recebeu a sinalização, nos últimos dias, do interesse do Athletic, de Minas Gerais, em exercer a cláusula de compra de Adriel, titular na Série B. Um investidor seria parceiro na operação para bancar a quantia necessária para compra do goleiro. Com isso, a tendência é de que ele não atue mais pelo Tricolor.

Adriel, 24 anos, foi titular gremista em 14 partidas, um jogo na Segunda Divisão, em 2022, e todos os demais em 2023. Depois de alguns problemas com o antigo Departamento de Futebol, ele foi repassado por empréstimo ao Bahia por 18 meses, onde atuou em 13 ocasiões, mas não foi adquirido pelo Grupo City.

No retorno ao Grêmio, em janeiro, ele não foi aproveitado e foi repassado ao Athletic-MG para a disputa de uma nova Série B. Ele tem chamado a atenção nos treinamentos e partidas, mesmo com a campanha do clube na busca para escapar do rebaixamento.

Cláusula de opção de compra

Segundo apuração de Zero Hora, houve uma comunicação entre os clubes para sinalizar que o aporte de 2 milhões de euros, cerca R$12,6 milhões na conversão atual, será executado, conforme previsto no empréstimo, em cláusula de opção de compra.

Um parceiro será o responsável por bancar a operação. No vínculo, o aporte deverá ser realizado até dezembro, mas o aviso do interesse informado com antecedência de aproximadamente 90 dias.

Caso a expectativa não seja confirmada, Adriel tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2027. A ampliação foi uma condicional para liberar o jogador para uma equipe por empréstimo.