Grêmio promove Riquelme ao grupo profissional

Atleta disputou nove jogos sob o comando de Mano Menezes. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio comunicou na tarde desta quarta-feira (13) que o meia Riquelme foi promovido de forma definitiva ao elenco profissional. A promoção foi anunciada no mesmo dia em que o atleta completou 19 anos de idade.

Na mesma nota, o clube também informou que o jovem atingiu metas desportivas, que fizeram o contrato se renovar automaticamente por mais uma temporada.

O novo vínculo, até dezembro de 2027, havia sido publicado na última segunda (11) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Riquelme havia sido lançado por Renato Portaluppi ainda no ano passado, quando o Tricolor utilizou reservas contra o The Strongest, na Bolívia, pela estreia da Libertadores. Neste ano, chamado por Mano Menezes, disputou nove partidas (cinco como titular) e marcou um gol — na vitória sobre o Sportivo Luqueño, pela Copa Sul-Americana.