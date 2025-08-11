Grêmio perde para o lanterna Sport e aumenta pressão sobre Mano Menezes

Em pleno Dia dos Pais, com mais de 35 mil torcedores enfrentando o frio da noite deste domingo (10) na Arena, o Grêmio perdeu para o Sport por 1 a 0. Ainda com o jogo a recuperar contra o Botafogo, o time de Mano Menezes encerrou o primeiro turno do Brasileirão com outro péssimo resultado. Soma 20 pontos, e amarga o 15º lugar.

Desta vez, a derrota veio as mãos de um adversário que não venceu seus últimos 19 jogos, contando 17 pelo Brasileirão. Um novo capítulo da série de decepções de 2025, que já contavam com as eliminações dentro de casa para CSA e Alianza Lima.

Após o jogo, o vice de futebol, Alexandre Rossato, esteve ao lado do técnico no auditório da Arena para confirmar a permanência de Mano à frente da equipe.

Quero agradecer aos 36 mil que vieram ao estádio e pedir desculpas pela apresentação do Grêmio ALEXANDRE ROSSATO Vice de futebol do Grêmio

Como esperado, o Grêmio teve uma série de mudanças em relação ao time que perdeu para o Fluminense na última rodada do Brasileirão. A linha defensiva foi quase toda diferente. Camilo foi lateral-direito, com Balbuena e Wagner Leonardo como dupla de defesa. Marlon retornou ao lado esquerdo. Edenilson jogou junto a Dodi, com Alysson, Riquelme, Cristian Oliveira e Braithwate como quarteto ofensivo.

Com a bola, no entanto, o Grêmio se organizou de forma diferente para atacar dos últimos jogos. Camilo ou Dodi, Balbuena e Wagner Leonardo se posicionavam mais defensivamente. Marlon ampliava o campo como se fosse ala pela esquerda, com Kike aberto no lado direito. Alysson e Braithwaite ficavam próximos, como dupla de ataque.

A primeira finalização de perigo foi aos 20 minutos. Riquelme acionou Marlon no lado esquerdo. O cruzamento encontrou a cabeça de Braithwaite, mas a finalização não acertou o gol do Sport.

Uma escapada em velocidade de Cristian Olivera quase resultou em gol. O uruguaio cobrou rápido um lateral, tabelou com Alysson e cruzou para Riquelme. Gabriel fez grande defesa, aos 26 minutos, e evitou o primeiro gol da noite na Arena.

O Sport respondeu em lance de ex-jogador do Grêmio. Léo Pereira deu uma caneta em Camilo ao lado da área. O atacante chutou cruzado e Volpi defendeu. E a partir desta chance, o Sport cresceu na partida.

Precisamos melhorar a parte coletiva. Isso precisa acontecer a curto prazo. Se isso não acontecer, não vou atrapalhar. MANO MENEZES Técnico do Grêmio

Tanto que a melhor chance da metade inicial foi dos visitantes. Após cruzamento vindo do lado direito defensivo, Matheus Alexandre ganhou pelo alto de Marlon e cabeceou por cima do gol de Volpi, aos 39. Mais tímidas no início do jogo, as vaias começaram a ganhar corpo nos minutos finais da partida a cada novo erro.

Depois do Sport manter a posse da bola nos instantes finais da partida, as vaias ficaram bem mais altas ao apito final. Uma demonstração clara da irritação da torcida com a performance gremista do primeiro tempo.

Segundo tempo

Sem trocas nas duas equipes para o segundo tempo, o Sport chegou com perigo logo na volta do intervalo. Em apenas três minutos, chegou três vezes ao gol do Grêmio. Após contra-ataque, Léo Pereira arriscou da entrada da área. Volpi defendeu.

Derik Lacera recuperou a bola no meio do campo, avançou e acertou passe para Léo Pereira nas costas de Camilo. O atacante invadiu a área livre, mas se atrapalhou na hora da finalização. A bola passou ao lado do gol de Volpi. A última tentativa do trio de oportunidades parou após passe errado para Matheusinho na área.

Na quarta chegada, o Grêmio não escapou. De pé em pé, o Sport saiu jogando desde o campo de defesa. Léo Pereira foi acionado nas costas de Camilo e cruzou para Matheusinho completar para o gol. Vantagem para os pernambucanos com apenas cinco minutos.

Cristian Oliveira arriscou da entrada da área e Gabriel defendeu. O escanteio foi marcado para o Grêmio, mas o Sport foi o time que quase ampliou. No contra-ataque, Léo Pereira foi lançado. O atacante entortou Camilo, invadiu a área e chutou para outra boa defesa de Volpi.

Mano sacou Edenilson e Cristian Olivera. Aravena e Carlos Vinícius entraram. Derik Lacerda perdeu a chance de ampliar. O centroavante ganhou na corrida de Balbuena, mas errou a finalização na frente de Volpi aos 19 minutos.

Para a irritação da torcida, o Grêmio seguia amarrado pelo Sport. Os pernambucanos se recolheram ao seu campo e exploravam contra-ataques. Sem lucidez ou organização, o Tricolor tentava criar em lançamentos longos para Carlos Vinícius no campo de ataque.

O centroavante exigiu boa defesa de Gabriel, aos 31, após completar cruzamento com o pé esquerdo. Mano sacou Riquelme aos 32 minutos e mandou Cristaldo a campo. De cabeça, aos 34 minutos, Derik perdeu outra oportunidade na pequena área para o Sport.

Outro contra-ataque dos pernambucanos quase terminou em gol. Barletta ganhou de Camilo e chutou cruzado. A bola passou por Volpi, mas não entrou no gol.

Amuzu, da entrada da área, arriscou um chute no rebote de uma falta. A bola parou entre os torcedores da Geral. Um retrato do que foi a produção ofensiva contra o pior time do campeonato.

No aniversário de 10 anos da vitória no Gre-Nal dos 5 a 0, a versão 2025 do Grêmio "presenteou" o torcedor com uma das derrotas mais vexatórias da história da Arena.

Brasileirão — 19ª rodada — 10/8/2025

Grêmio (0)

Tiago Volpi; Camilo (Amuzu, 38'/2ºT), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Villasanti, 38'/2ºT), Edenilson (Aravena, 12'/2ºT), Alysson, Riquelme (Cristaldo, 32'/2º) e Cristian Olivera (Carlos Vinícius, 12'/2ºT); Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

Sport (1)

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera e Zé Lucas (João Silva, 43'/2ºT); Lucas Lima e Matheusinho (Pedro Augusto, 32'/2ºT); Léo Pereira (Chrystian Barletta, 24'/2ºT) e Derik Lacerda (Pablo, 43'/2ºT). Técnico: Daniel Paulista

GOLS: Matheusinho aos 5min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Alysson e Braithwaite (G)

ARBITRAGEM: Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (trio carioca). VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

PÚBLICO: 35.087 (34.875 pagantes)

RENDA: R$ 1.610.322,00

LOCAL: Arena

Próximo jogo

Domingo, 17/8_ 16h

Atlético-MG x Grêmio

Arena do Galo — Brasileirão (20ª rodada)

