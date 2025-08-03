Grêmio perde para o Fluminense no Maracanã e segue na parte de baixo da tabela de classificação

Se no sábado à noite tudo pode mudar, o Grêmio terá de esperar o próximo para alterar a sua sorte no Brasileirão. Neste sábado (2), o time de Mano Menezes repetiu as atuações opacas constantes desde a retomada das principais competições e perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã. Em oito jogos desde o Mundial, foram apenas duas vitórias — São José e Fortaleza.

O gol de Everaldo congelou a equipe gremista nos 20 pontos. O Tricolor ocupa a 14ª colocação e, no complemento da 18ª rodada, pode perder posição para o Vitória. O próximo jogo será no domingo (10), contra o Sport, na Arena.

O jogo

Primeiro tempo

Por 15 minutos o Grêmio pareceu ter o controle do jogo. Os garotos Alysson e Riquelme levaram o time à frente e mantiveram o Fluminense a alguns passos da área gremista. Faltou um pouco mais de incisividade. A única jogada digna de nota foi individual. Alysson partiu da intermediária e antes da meia-lua disparou para fora.

A partir dali, duas das três escolhas de Mano Menezes passaram a sofrer. Na lateral esquerda, Lucas Esteves, substituto do suspenso Marlon, não parou os avanços de Serna. Na outra ponta da defesa, João Lucas, opção para o lesionado Gustavo Martins, não impediu as cabeçadas de Everaldo.

Pavon teve atuação apagada. THIAGO RIBEIRO / ESTADÃO CONTEÚDO

Falhas pelo alto

Foram duas jogadas gêmeas entre os 16 e os 19 minutos. Serna levou a melhor, e Everaldo cabeceou para fora. Pavon, o terceiro eleito do treinador gremista, mostrou dedicação sem resultar em produção destacada.

O sistema antiaéreo gaúcho falharia mais duas vezes no primeiro tempo. Manoel superou Wagner Leonardo após cobrança de falta. A testada passou perto.

Renato Portaluppi e Mano Menezes. MARCELO GONÇALVES / Flick Fluminense

Gol do Fluminense

O zagueiro gremista até levou a melhor em cobrança de escanteio aos 43 minutos.

Na rebote, a bola voltou à área do Grêmio. Everaldo, às costas de Wagner Leonardo, desviou diante de um inerte Tiago Volpi para iniciar a contagem.

O gol jogo: Everaldo vence Wagner Leonardo para marcar. Lucas Merçon / Fluminense,Divulgação

Segundo tempo

Com 15 minutos do segundo tempo, o Grêmio tinha finalizado quatro vezes contra o gol do Fluminense, o dobro de toda a etapa inicial. Mais pela postura retraída do Fluminense do que por algum efeito das entradas de Edenilson no lugar de Villasanti e de Camilo na vaga do lesionado João Lucas.

Foi como se o Fluminense lançasse um desafio para ver o que o adversário conseguia produzir. Apesar do quarteto de arremates, nenhum de grande nível de perigo. No melhor deles, Braithwaite ganhou de Samuel Xavier e invadiu a área. Seu chute passou perto.

No contra-ataque, os cariocas chegaram mais perto do gol. Aos 23, Everaldo disparou contra a defesa gremista. Deixou Kannemann no chão e bateu fora do alcance de Tiago Volpi, mas também fora do alvo.

Pênalti desperdiçado

No lance ofensivo seguinte, Dodi cometeu pênalti em Canobbio ao errar a bola e acertar a canela do uruguaio.

Everaldo cobrou e acertou o pé da trave direita de Volpi. Quando o centroavante desperdiçou a cobrança, o Grêmio já tinha Cristaldo e Aravena nas vagas de Pavon e Riquelme.

A primeira defesa de Fábio saiu em cruzamento do meia argentino. Edenilson cabeceou no centro do gol. Foi o mais perto que o Grêmio chegou de marcar. Foi pouco para um sábado à noite.

Mano Menezes: "Sofremos um gol ridículo"

BRASILEIRÃO

18ª rodada - 2/8/2025

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Guga; Hércules (Thiago Santos), Martinelli, Serna (Riquelme Felipe, 38’/2ºT), Ganso (Lima, 20’/2ºT) e Keno (Canobbio, 20’/2ºT); Everaldo (Cano, 38’/2ºT).

Técnico: Renato Portaluppi.

GRÊMIO

Tiago Volpi; João Lucas (Camilo, INT), Kannemann, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti (Edenilson, INT), Alysson (Jardiel, 38’/2ºT), Riquelme (Aravena, 21’/2ºT) e Pavon (Cristaldo, 21’/2ºT); Braithwaite.

Técnico: Mano Menezes.

GOLS: Everaldo, aos 43min do 2ºT.

CARTÕES AMARELOS: Samuel Xavier (F); Lucas Esteves, João Lucas (G).

ARBITRAGEM: Lucas Paulo Torezin, auxiliado por Rafael Trompeta e Andrey Luiz de Freitas. VAR: Rodolpho Toski Marques (quarteto do PR).

LOCAL: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ.

Próximo jogo

Domingo, 10/8 – 20h30min

Grêmio x Fluminense

Arena – Brasileirão (19ª rodada)