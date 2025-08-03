Grêmio

Brasileirão
Notícia

Grêmio perde para o Fluminense no Maracanã e segue na parte de baixo da tabela de classificação

Everaldo marcou o gol da vitória do time carioca no Rio de Janeiro. Resultado aumenta pressão sob Mano Menezes antes de jogo contra o Sport, domingo, na Arena

Valter Junior

