Grêmio

Mercado
Notícia

Grêmio negocia atacante da base com clube da Espanha

Utilizado em um jogo do Brasileirão de 2023, Lian está de saída para o Ponferradina, que disputa a terceira divisão nacional

Filipe Duarte

Enviar email

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS