Grêmio negocia atacante da base com clube da Espanha

Jovem de 19 anos tem contrato com o Tricolor até o fim desta temporada. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio está negociando o jovem atacante Lian com o Ponferradina, da terceira divisão da Espanha. O jogador de 19 anos atua pela equipe sub-20 e tem contrato com o Tricolor somente até o fim desta temporada, o que motiva a conclusão do negócio.

A transferência não envolve dinheiro, mas se trata de uma parceria com o clube espanhol em que o Grêmio mantém metade dos direitos econômicos para uma negociação futura. O Barretos-SP também terá direito a uma fatia do jovem atleta.

Força física

Internamente, a avaliação é que o atacante é muito forte fisicamente, mas tem sofrido com lesões — o que inviabiliza seu aproveitamento no profissional. Desta forma, ele será repassado, com a expectativa de que possa desenvolver o futebol em um novo lugar.

Quem é Lian

Natural do Rio de Janeiro, Lian foi trazido para o CT Hélio Dourado em 2022 e, no ano seguinte, foi observado no elenco então comandado pelo técnico Renato Portaluppi. Na ocasião, entrou nos minutos finais da goleada de 5 a 1 sobre o Coritiba, pelo Brasileirão de 2023.