Grêmio negocia a contratação de Marcelo Grohe

Marcelo Grohe, 38 anos, é ídolo do clube e tem conquistas como a Libertadores de 2017 e a Copa do Brasil de 2016 no currículo.

Além de Arthur, outro destaque do título da Libertadores de 2017 negocia um retorno ao Grêmio. O goleiro Marcelo Grohe, 38 anos, está livre no mercado e conversa com a direção do clube para voltar ao time que o revelou.

Diferentemente das negociações com Noriega, Marcos Rocha e Arthur, a situação com Grohe está em um estágio menos avançado.

O goleiro retornou ao Brasil no início de agosto. O jogador foi flagrado no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, nos últimos dias, mas ainda não definiu seu futuro.

Neste período, o atleta tem treinado na RGM Academy, um complexo esportivo criado por Grohe e por Rodrigo Galatto, em Gravataí, voltado para a formação de novos goleiros.

As conversas com a direção estão em andamento. A situação, neste momento, não é financeira. O clube formalizou uma oferta com contrato até o fim de 2026, com um salário mais baixo até o fim deste ano e gatilhos por produtividade.

O Fortaleza e outros clubes do Brasil também procuraram o goleiro, mas ele dá prioridade para o Grêmio. Ele também já rejeitou ofertas do Exterior para seguir as tratativas com o Tricolor.