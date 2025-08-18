Grêmio negocia a contratação de Marcelo Grohe

Além de Arthur, outro destaque do título da Libertadores de 2017 negocia um retorno ao Grêmio. O goleiro Marcelo Grohe, 38 anos, está livre no mercado e conversa com a direção do clube para voltar ao time que o revelou.
Diferentemente das negociações com Noriega, Marcos Rocha e Arthur, a situação com Grohe está em um estágio menos avançado.
O goleiro retornou ao Brasil no início de agosto. O jogador foi flagrado no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, nos últimos dias, mas ainda não definiu seu futuro.
Neste período, o atleta tem treinado na RGM Academy, um complexo esportivo criado por Grohe e por Rodrigo Galatto, em Gravataí, voltado para a formação de novos goleiros.
As conversas com a direção estão em andamento. A situação, neste momento, não é financeira. O clube formalizou uma oferta com contrato até o fim de 2026, com um salário mais baixo até o fim deste ano e gatilhos por produtividade.
O Fortaleza e outros clubes do Brasil também procuraram o goleiro, mas ele dá prioridade para o Grêmio. Ele também já rejeitou ofertas do Exterior para seguir as tratativas com o Tricolor.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.