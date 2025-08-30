Grêmio monitora atletas nas finais da Taça das Favelas RS

Um dos pontas do Municipal, de branco, está sendo observado pelo Grêmio. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Grêmio se fez presente nas finais da Taça das Favelas do RS 2025, neste sábado (30), no Passo D'Areia, na zona norte de Porto Alegre.

Representante do Tricolor, o olheiro Anderson Nunes contou à reportagem de Zero Hora que o clube vem monitorando os jogadores entre 15 e 17 anos já ao longo do torneio — que é o maior entre favelas no mundo e contou com mais de 15 mil participantes, entre homens e mulheres, de 37 cidades gaúchas.

Mais do que isso, Anderson revelou que um dos observados era Gustavinho, ponta do Municipal que marcou gol na grande final, mas viu seu time ficar com o vice.

O jovem já fez testes nas categorias de base no ano passado, mas acabou sendo reprovado em uma das etapas.

— Temos alguns nomes pontuais que vão passar uma semana com a gente, treinando e passando por um período de avaliação. Acompanhamos muito o Gustavinho. Mesmo que ele não tenha ficado no clube, como se trata de um menino de projeção, seguimos monitorando ele — revelou o olheiro.