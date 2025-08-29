Grêmio libera lateral para o Sport

Tricolor alivia a folha salarial com a saída de Luan Cândido. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio liberou o lateral-esquerdo Luan Cândido para o Sport. O atleta, que vestiu a camisa gremista em apenas três partidas, foi repassado aos nordestinos por empréstimo. Ele não entrava em campo pelo Tricolor desde o começo de julho.

Contratado para disputar posição com Lucas Esteves, Luan Cândido enfrentou problemas físicos e passou a sobrar dos relacionados em algumas ocasiões principalmente depois da chegada de Marlon, em abril. Revelado pelo Palmeiras, o atelta pertence ao Bragantino. Não houve resistência na liberação.

Há algumas semanas, o lateral quase foi repassado ao Juventude na negociação fracassada pela contratação do volante Caíque. Ele tinha viajado para realizar exames físicos no Alfredo Jaconi, mas teve que retornar pela falta de acordo.

Os três jogos que Luan Cândido representou o Grêmio foram: no Gre-Nal da final do Gauchão na Arena, contra o Athletic-MG, pela Copa do Brasil, quando foi expulso no primeiro tempo, e diante do Atlético Grau, no Peru, pela Sul-Americana.