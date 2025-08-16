Grêmio faz proposta por volante peruano

Há otimismo que, nas próximas horas, o Tricolor receba uma resposta positiva dos peruanos. Alianza Lima / Reprodução

Erick Noriega, do Alianza Lima, é o alvo do Grêmio para ser o camisa 5 pedido por Mano Menezes. O jogador, de 23 anos, enfrentou o Tricolor pela Sul-Americana e já recebeu oferta da direção gremista. Noriega é zagueiro de origem, mas tem atuado como volante.

Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, nas últimas horas o Grêmio apresentou uma proposta de 3,5 milhões de euros (R$ 22,1 milhões) ao Alianza Lima para comprar o jogador. A oferta é referente a 80% dos direitos econômicos do peruano.

O Alianza Lima ainda não aceitou a proposta. Há otimismo que, nas próximas horas, o Tricolor receba uma resposta positiva dos peruanos.

O Grêmio avaliou positivamente algumas características do primeiro volante, como desarme e bom passe longo. A função já era uma carência identificada pela comissão técnica há alguns meses.

Futebol japonês

Nascido no Japão, o jogador é naturalizado peruano e tem sido convocado recentemente pela seleção da América do Sul. Noriega iniciou a carreira no futebol japonês e defende o Alianza Lima desde 2024. Em 2025, soma 35 jogos, entre clube e seleção, tendo marcado dois gols.

Em junho, o volante esteve entre os convocados do Peru para os jogos das Eliminatórias. Na oportunidade, entrou em campo no segundo tempo do empate sem gols diante da Colômbia.