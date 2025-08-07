Grêmio

Portões fechados
Notícia

Grêmio faz primeiro ensaio para enfrentar o Sport sem Braithwaite

Por dores no pé direito, centroavante foi preservado da atividade desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho

Filipe Duarte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS