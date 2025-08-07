Grêmio faz primeiro ensaio para enfrentar o Sport sem Braithwaite

Mano Menezes comanda mais dois treinos antes de jogar na Arena, no domingo à noite. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio realizou na manhã desta quinta-feira (7) o primeiro ensaio para enfrentar o Sport, na Arena. A atividade, realizada com portões fechados, não contou com a presença do centroavante Braithwaite.

O dinamarquês voltou a reclamar de dores no pé direito, que lhe causou problemas no início de junho, em vitória sobre o Juventude. Mesmo que não tenha participado do trabalho, o atleta não está descartado para o duelo que será disputado no próximo domingo (10), a partir das 20h30min, na Arena.

Caso o titular fique de fora do confronto com os pernambucanos, o recém-contratado Carlos Vinicius poderia se tornar uma alternativa. A outra opção é o jovem Jardiel, já que André Henrique permanece afastado por lesão.

Quem tem estreia praticamente garantida é o zagueiro Balbuena. Trazido a pedido do técnico Mano Menezes, com quem trabalhou no Corinthians, o paraguaio deve herdar a vaga do suspenso Kannemann.

Voltam a ficar à disposição do treinador o lateral-esquerdo Marlon e o atacante Cristian Olivera, que cumpriram suspensão automática na última rodada, contra o Fluminense.

Também há expectativa de que Cuellar volte a ser relacionado, depois de passar um processo de aprimoramento físico.

Restando ainda dois dias para o duelo, o Grêmio poderia entrar em campo com: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Cuellar), Alysson, Riquelme e Kike Olivera; Braithwaite (Carlos Vinicius).