Grêmio fatura quase R$ 200 milhões com “geração de 2005”

Viery atuou no primeiro Gre-Nal de 2025 é o último remanescente dos nascidos em 2005. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Ao mesmo tempo em que o Grêmio subia à primeira divisão em 2005, com a histórica Batalha dos Aflitos, o clube também tinha planos para o seu futuro financeiro. Naquele ano, nasciam garotos, que 20 anos depois, em 2025, renderiam quase R$ 200 milhões ao Tricolor.

Na base gremista, os garotos da chamada “geração de 2005”, já despertaram interesse. Kauan Kelvin, meia, foi o primeiro a ser negociado com o Braga de Portugal por cerca de 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões). A transferência foi aceita principalmente pela resistência do estafe em renovar o vínculo.

Em 2024, após destaque na Copa São Paulo, Gustavo Nunes ajudou na conquista do Gauchão e as demais competições dos profissionais. O ponta foi vendido ao Brentford, da Inglaterra, por cerca de 12 milhões de euros (R$ 76 milhões).

No mesmo ano, sob o comando de Renato Portaluppi, outros jovens foram lapidados como Nathan Fernandes e Igor. Nesta temporada, o atacante chamou a atenção do Botafogo e foi para o Rio de Janeiro por 7 milhões de dólares (R$ 38 milhões). Já o lateral-direito foi o último a sair por 5,5 milhões de dólares (R$ 30 milhões) para o Al Jazira, dos Emirados Árabes.

Caso semelhante ao de Kauan Kelvin, o lateral-esquerdo Zé Guilherme insistiu na saída. Ele foi negociado com o Grupo City por 1,1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões).

Outro que não chegou a brilhar nos profissionais foi o volante Kaick. Capitão do time na Copa São Paulo, o jovem foi para o FC Dallas-EUA por 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões).

Valores arrecadados

No total, pela cotação atual, o valor arrecadado chega a R$ 180 milhões. Entretanto, existe a projeção de que a quantia possa aumentar pelas valorizações e futuras revendas. O Grêmio manteve percentuais para revendas em quase todos os casos, além da obrigação do mecanismo de solidariedade.

No plantel atual, Viery é o último jogador nascido em 2005, parâmetro da categoria sub-20. Alysson e Riquelme, novos titulares da equipe, são de 2006. O Tricolor considera cada vez mais antecipar o lançamento de jovens para aproveitar a qualidade dos talentos no time principal.