Grêmio encaminha contratação de volante do Alianza Lima

Erick Noriega, na foto com a mão na boca, tem 23 anos. ERNESTO BENAVIDES / AFP

O Grêmio está próximo de anunciar o seu novo primeiro volante. Nas últimas horas, a direção gremista encaminhou a contratação de Erick Noriega, de 23 anos, que pertence ao Alianza Lima.

O Tricolor está comprando 80% dos direitos econômicos do volante por cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões). Restam apenas detalhes para que o jogador seja autorizado a viajar a Porto Alegre, o que pode acontecer ainda no domingo (17).

O Grêmio avaliou positivamente algumas características para a posição de "camisa 5", como desarme e bom passe longo. A função já era uma carência identificada pela comissão técnica há alguns meses.

Nascido no Japão, o jogador é naturalizado peruano e tem sido convocado recentemente pela seleção da América do Sul. Noriega iniciou a carreira no futebol japonês e defende o Alianza Lima desde 2024.

Em junho, o volante esteve entre os convocados do Peru para os jogos das Eliminatórias. Na oportunidade, entrou em campo no segunto tempo do empate sem gols diante da Colômbia.

Noriega foi chamado para seis jogos da seleção peruana desde 2024, quando começou a ser convocado. Em 2025, soma 35 jogos, entre clube e seleção, tendo marcado dois gols.