Grêmio encaminha a contratação de lateral do Palmeiras

Atleta de 36 anos perdeu espaço no elenco do time paulista. Cesar Greco / Palmeiras, Divulgação

O Grêmio encaminhou a contratação do lateral-direito Marcos Rocha. O atleta de 37 anos está rescindindo o contrato com o Palmeiras e assinará vínculo com o Tricolor até dezembro de 2026.

A chegada do jogador à Arena atende a uma necessidade do clube, que tem improvisado na função pois não conta com João Pedro e João Lucas, lesionados. Além disso, a leitura é que o camisa 2 poderá agregar experiência e perfil de liderança ao elenco gremista.

Multicampeão com o Palmeiras, o jogador perdeu espaço no elenco comandado por Abel Ferreira após a contratação de Khellven junto ao CSKA Mosocu — a exemplo do que ocorreu com Mayke que, despertou o interesse do Grêmio, mas se transferiu para o Santos.

Como disputou apenas uma partida pelo Brasileirão e vinha treinando normalmente, Marcos Rocha poderá atuar pelo Grêmio de forma imediata. A tendência é de que fique à disposição para o duelo com o Ceará, no sábado que vem (23), em Porto Alegre.