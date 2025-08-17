Grêmio encaminha a contratação de Arthur

Arthur está próximo de acertar a volta ao Grêmio. Anderson Fetter / Agência RBS

O Grêmio encaminhou o retorno de um dos destaques da campanha do título da Libertadores. Arthur, 29 anos, está próximo de acertar a volta ao clube sete anos depois da venda para o Barcelona.

Segundo fontes consultadas por Zero Hora, restam apenas alguns detalhes para a assinatura do contrato até o final de 2026. O jogador é esperado em Porto Alegre na próxima quarta-feira (20) para a realização de exames médicos e conclusão das tratativas.

A rescisão com a Juventus, último detalhe pendente, deve ser anunciada nesta segunda-feira (18). O salário do jogador será dentro da realidade do clube.

O valor será próximo ao que era pago a Luis Suárez, com o potencial de ações de marketing para aumentar o valor. Já o montante do pagamento das luvas pela assinatura dependerá do rendimento esportivo do jogador.

Um fator que facilitou a negociação com o Grêmio foi a relação próxima do jogador com Alexandre Rossato, que já trabalhou como advogado dele, e por ter convivido com Alberto Guerra.

Arthur não tinha o planejamento de voltar ao Brasil neste momento. O Flamengo tentou sua contratação por duas vezes, mas o projeto apresentado pelo Grêmio e a perspectiva de ter minutos com regularidade convenceram o meio-campista a dar o “sim” ao clube que o revelou.

Ele chegará a Porto Alegre em boas condições físicas por ter participado de toda a pré-temporada com a Juventus, mas a estreia deve levar algum tempo. Seu último jogo foi pelo Girona, no dia 29 de maio.