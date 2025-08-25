Grêmio empresta volante ao Atlético-GO

Ronaldo foi autor da vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG, em 2023. Lauro Alves / Agência RBS

O Grêmio concluiu na tarde desta segunda-feira (25) o empréstimo do volante Ronald ao Atlético-GO. Ele permanecerá cedido ao clube goiano até o fim da disputa da Série B do Brasileirão.

Revelado na base gremista ainda em 2023, o atleta de 22 anos disputou no total 36 partidas pelo Tricolor (sendo 12 neste ano). Porém, perde espaço no elenco comandado por Mano Menezes a partir das chegadas de Erick Noriega e Arthur.

Com passagem pela seleção brasileira de base, Ronald havia despertado o interesse de outros clubes ainda no início do ano, mas optou por permanecer em Porto Alegre, de olho na janela do meio de ano. O jogador tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2027.