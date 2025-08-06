Grêmio é um dos times que menos finalizam no Brasileirão; confira números

Artilheiro do Tricolor, Braithwaite é o que mais finaliza na equipe, com média de 2,1 chutes por jogo. Lucas Uebel / Grêmio FBPA / Reprodução

O ataque do Grêmio é alvo de críticas por sua baixa produtividade. Até Mano Menezes vem sinalizando isso em entrevistas recentes.

Com apenas 16 gols marcados em 17 jogos, o Tricolor tem o quarto pior ataque do Brasileirão. Além disso, como agravante, é o segundo que menos finaliza na competição.

Quarto pior ataque

No quesito gols marcados, o time de Mano Menezes só está a frente de Vitória, Juventude e Sport. O Grêmio é um dos poucos times que soma menos gols do que partidas no torneio — junto com os citados acima e o Corinthians.

Para efeitos de comparação, o líder Flamengo, com a mesma quantidade de jogos, tem quase o dobro de gols: 31. Pouco acima na tabela, o rival Inter tem dois a mais: 18.

Segundo que menos finaliza

O Grêmio é também o segundo clube que menos finaliza na competição. Ao lado do Corinthians e na frente só do Juventude, tem média de 10,8 chutes por partida, segundo a plataforma Sofascore. Tal dado refere-se a chutes gerais e não só os que vão ao gol.

Artilheiro do Tricolor, Braithwaite é o que mais finaliza na equipe — e o 17º entre todos os jogadores da competição. Sua média é de 2,1 chutes por jogo. Mesmo reserva, Amuzu é o segundo do Grêmio que mais chuta: 1,7 finalizações por partida.

Os gols do Grêmio no Brasileirão

Braithwaite - 6

Cristian Olivera - 2

Gustavo Martins - 1

Jemerson - 1

Arezo - 1

Amuzu - 1

André Henrique - 1

Edenilson - 1

Aravena - 1

Dos jogadores de frente, Cristaldo, Monsalve, Alysson e Pavon ainda não marcaram — Carlos Vinicius não entra nesta conta já que ainda não estreou. Goleador, Braithwaite tem menos da metade de gols do que o artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge, do Cruzeiro, que soma 13.

Ranking dos melhores ataques do Brasileirão

Flamengo - 31 gols em 17 jogos

Cruzeiro - 30 gols em 18 jogos

Mirassol - 27 gols em 16 jogos

Palmeiras - 21 gols em 16 jogos

Bragantino - 21 gols em 18 jogos

Bahia - 20 gols em 16 jogos

São Paulo - 20 gols em 18 jogos

Atlético-MG - 18 gols em 16 jogos

Vasco - 18 gols em 16 jogos

Botafogo - 18 gols em 16 jogos

Fluminense - 18 gols em 16 jogos

Santos - 18 gols em 17 jogos

Inter - 18 gols em 17 jogos

- 18 gols em 17 jogos Fortaleza - 18 gols em 17 jogos

Ceará - 17 gols em 17 jogos

Corinthians - 17 gols em 18 jogos

Grêmio - 16 gols em 17 jogos

- 16 gols em 17 jogos Vitória - 16 gols em 18 jogos

Juventude - 11 gols em 16 jogos

- 11 gols em 16 jogos Sport - 9 gols em 16 jogos

Produção: Leo Bender