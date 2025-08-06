Grêmio é um dos times que menos finalizam no Brasileirão; confira números

O ataque do Grêmio é alvo de críticas por sua baixa produtividade. Até Mano Menezes vem sinalizando isso em entrevistas recentes.
Com apenas 16 gols marcados em 17 jogos, o Tricolor tem o quarto pior ataque do Brasileirão. Além disso, como agravante, é o segundo que menos finaliza na competição.
Quarto pior ataque
No quesito gols marcados, o time de Mano Menezes só está a frente de Vitória, Juventude e Sport. O Grêmio é um dos poucos times que soma menos gols do que partidas no torneio — junto com os citados acima e o Corinthians.
Para efeitos de comparação, o líder Flamengo, com a mesma quantidade de jogos, tem quase o dobro de gols: 31. Pouco acima na tabela, o rival Inter tem dois a mais: 18.
Segundo que menos finaliza
O Grêmio é também o segundo clube que menos finaliza na competição. Ao lado do Corinthians e na frente só do Juventude, tem média de 10,8 chutes por partida, segundo a plataforma Sofascore. Tal dado refere-se a chutes gerais e não só os que vão ao gol.
Artilheiro do Tricolor, Braithwaite é o que mais finaliza na equipe — e o 17º entre todos os jogadores da competição. Sua média é de 2,1 chutes por jogo. Mesmo reserva, Amuzu é o segundo do Grêmio que mais chuta: 1,7 finalizações por partida.
Os gols do Grêmio no Brasileirão
- Braithwaite - 6
- Cristian Olivera - 2
- Gustavo Martins - 1
- Jemerson - 1
- Arezo - 1
- Amuzu - 1
- André Henrique - 1
- Edenilson - 1
- Aravena - 1
Dos jogadores de frente, Cristaldo, Monsalve, Alysson e Pavon ainda não marcaram — Carlos Vinicius não entra nesta conta já que ainda não estreou. Goleador, Braithwaite tem menos da metade de gols do que o artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge, do Cruzeiro, que soma 13.
Ranking dos melhores ataques do Brasileirão
- Flamengo - 31 gols em 17 jogos
- Cruzeiro - 30 gols em 18 jogos
- Mirassol - 27 gols em 16 jogos
- Palmeiras - 21 gols em 16 jogos
- Bragantino - 21 gols em 18 jogos
- Bahia - 20 gols em 16 jogos
- São Paulo - 20 gols em 18 jogos
- Atlético-MG - 18 gols em 16 jogos
- Vasco - 18 gols em 16 jogos
- Botafogo - 18 gols em 16 jogos
- Fluminense - 18 gols em 16 jogos
- Santos - 18 gols em 17 jogos
- Inter - 18 gols em 17 jogos
- Fortaleza - 18 gols em 17 jogos
- Ceará - 17 gols em 17 jogos
- Corinthians - 17 gols em 18 jogos
- Grêmio - 16 gols em 17 jogos
- Vitória - 16 gols em 18 jogos
- Juventude - 11 gols em 16 jogos
- Sport - 9 gols em 16 jogos
Produção: Leo Bender
