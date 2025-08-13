Grêmio e Cristaldo vivem impasse após investida de clube da Arábia Saudita

Cristaldo tem apenas dois gols pelo Grêmio neste ano. Anselmo Cunha / Agencia RBS

De titular absoluto à atleta negociável. O status de Franco Cristaldo no Grêmio mudou bastante nos últimos meses. Agora, ele desperta o interesse do futebol árabe e há desejo do clube em avançar nas negociações, enquanto o jogador descarta a saída para o mercado alternativo.

A questão surgiu após dirigentes de um clube da Arábia Saudita sondarem o Grêmio há algumas semanas. O clube deu o aval e tratativas com o jogador foram iniciadas.

O estafe de Cristaldo, contudo, rejeitou a ideia de saída para o futebol árabe. As condições salariais agradaram, mas o desejo é de uma transferência para um mercado mais competitivo.

O atleta, afinal, quer seguir na mira da seleção paraguaia para disputar a Copa do Mundo de 2026 (nascido na Argentina, Cristaldo foi naturalizado paraguaio em fevereiro).

No Tricolor desde 2023, o meia-atacante completa 29 anos nesta sexta-feira (15). Apesar de bons números nas duas últimas temporadas — com 24 gols e 17 assistências em 113 partidas —, Cristaldo tem apenas dois gols em 30 jogos em 2025 e está atualmente no time reserva.

O vínculo dele com o Grêmio é válido até dezembro de 2026 e uma renovação, neste momento, está emperrada.