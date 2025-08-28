Grêmio divulga balanço do primeiro semestre de 2025; confira os números

Grêmio arrecadou cerca de R$ 84 milhões com a venda de atletas nos primeiros seis meses de 2025. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio divulgará, nesta quinta-feira (28), o balanço financeiro do primeiro semestre. Em números brutos, o clube apresentará receita arrecadada nos primeiros seis meses de 2025 de R$ 240 milhões e um déficit de R$ 65 milhões no período, valor semelhante ao orçado.

Em efeitos práticos, porém, o futebol registrou resultados positivos de R$ 44 milhões. Os R$ 240 milhões recebidos superam em R$ 42 milhões o valor orçado.

A principal fonte de receitas foi a venda de atletas, com R$ 84 milhões recebidos. O projetado para o período era de R$ 30 milhões. A venda de Igor Serrote, cerca de R$ 31 milhões, ainda não está contabilizada.

As principais causas para o déficit, porém, são o registro no balanço de cerca de R$ 46 milhões em depreciações e uma despesa financeira de R$ 38 milhões.