Grêmio deve ganhar três reforços após o jogo contra o Fluminense

Mano Menezes ganha novas alternativas na próxima semana. Luciano Périco / Agência RBS

A configuração do elenco do Grêmio começará a mudar após o jogo da noite deste sábado (2) contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Contra o Sport, pela próxima rodada do Brasileirão, Mano Menezes ganhará os reforços contratados e alguns jogadores liberados.

O clube projeta para o confronto do Dia dos Pais, no domingo (10), as estreias de Balbuena e Carlos Vinícius. Ambos devem, no mínimo, ficar no banco, já que estão aprimorando o condicionamento físico.

Outra volta aguardada para o compromisso diante do atual lanterna do Brasileirão é a de Cuéllar. O colombiano já treina normalmente, recuperado de lesão muscular. Entretanto, a comissão técnica decidiu que ele precisa de mais treinamento para melhorar a parte física e técnica.

O meio-campista ganhará uma espécie de nova chance: em caso de bom rendimento, o Grêmio pode deixar de lado a busca por um novo volante. A janela para contratações do Exterior segue aberta até 2 de setembro.

Em paralelo, a direção prospecta mais reforços. Três nomes estão na pauta: Roger Guedes — por quem o Tricolor fez proposta ao Al Rayyan, do Catar, e aguarda contraproposta — e os campeões da Libertadores de 2017, Marcelo Grohe e Arthur.