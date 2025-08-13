Grêmio desiste da contratação de Roger Guedes

Atacante seguirá no futebol do Catar. Divulgação / Al-Rayyan

O Grêmio desistiu da contratação de Roger Guedes. Em contato com Zero Hora, o empresário Marcelo Marques confirmou que a negociação com o Al Rayyan foi oficialmente encerrada nesta quarta-feira (13).

O Grêmio formalizou a proposta ao clube do Catar nas últimas semanas, mas os responsáveis pelo Al Rayyan não sinalizaram nenhuma resposta pela investida.

O valor ofertado foi de 10 milhões de euros, aproximadamente R$ 63 milhões, e mais bônus de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) em metas esportivas.

Al Rayyan inviabilizou

O atacante sinalizou nos contatos feitos pelos representantes de Marcelo Marques que tinha o interesse de vir para o Tricolor.

Mas a postura do Al Rayyan, que não respondia aos contatos, inviabilizou a sequência da negociação. A iniciativa do empresário, no entanto, ainda segue de pé.

Marcelo informou para a direção do Grêmio que segue à disposição para realizar investimentos na contratação de atletas indicados pelo clube para reforçar o time ainda nesta janela de transferências.

