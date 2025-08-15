Grêmio define novo fornecedor de material esportivo

Fornecedor de material esportivo será a New Balance. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio terá um novo fornecedor de material esportivo a partir da próxima temporada. O clube fechou acordo com a New Balance para os próximos anos. Nenhuma das duas partes confirma oficialmente o acerto.

O tempo de contrato é mantido em sigilo, assim como os valores envolvidos na negociação. A intenção do Grêmio era aumentar os cerca de R$ 10 milhões anuais recebidos pela Umbro, parceira do clube desde 2015.

O novo fornecedor assumirá os uniformes do clube a partir de 2026. O Grêmio evita nos bastidores confirmar qualquer tipo de acerto, já que tem contrato vigente com a Umbro. A New Balance também preferiu não se manifestar. A marca possui contrato de exclusividade no Brasil com o São Paulo. Mas a cláusula se encerra ao fim deste ano. Entre os clubes aos quais a empresa atende, estão Bayer Leverkusen, da Alemanha, Porto, de Portugal, e Atalanta, da Itália.

Segundo o Grêmio, o clube vende de 300 a 400 mil peças por ano. Fica atrás de Flamengo e Corinthians e em patamar semelhante a São Paulo e Palmeiras.

Entende-se que há uma dificuldade para "vender mais", por isso o objetivo é "vender melhor" para alavancar resultados, além de dar mais valor agregado aos produtos.

