Grêmio dá última cartada por Roger Guedes

No apagar das luzes da janela de transferências, o Grêmio faz uma última tentativa para contratar Roger Guedes. O movimento realizado pelo empresário do atleta Paulo Pitombeira, com anuência do clube, reviveu a negociação.

O Al-Rayyan teria começado a ceder nas exigências e baixado o valor pedido pelo jogador para cerca de 15 milhões de euros, mais próximo das ofertas feitas pelo Tricolor (na casa de 10 milhões de euros). Além disso, a equipe árabe já tem um substituto encaminhado: casualmente o atacante do Inter Wesley, em vias de ser contratado.

Roger Guedes, que afirmou ter o sonho de vestir a camisa gremista, pediu a liberação. O atacante, mesmo comprometido com os árabes, reafirmou o desejo de jogar novamente no Brasil.

O prazo apertado, no entanto, pesa contra o sucesso da operação. Restam 48 horas para o fechamento da janela. Pitombeira, agente de ambos os jogadores, assumiu as frentes nas negociações para tentar um desfecho positivo.

Nos bastidores do clube, mesmo com a negativa dos dirigentes ligados a Marcelo Marques, o tema vem sendo tratado há alguns dias e a ideia é apresentar o atacante ainda em 2025, sob a gestão de Alberto Guerra.

Segundo apurou a reportagem, contudo, o Grêmio precisaria de um novo aporte financeiro para conseguir concluir a transação. O valor inicialmente disponibilizado pelo pré-candidato foi utilizado para quitar pequenas débitos do Departamento de Futebol e auxiliar nas contratações e Arthur e Noriega. Um novo empréstimo precisaria ser efetuado para a contratação de Guedes ser concluída.