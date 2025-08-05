Grêmio confirma nova lesão em lateral-direito

João Lucas teve nova lesão constatada. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O departamento médico do Grêmio confirmou, na manhã desta terça-feira (5), que o lateral-direito João Lucas sofreu uma nova lesão. Segundo comunicado do clube, o atleta foi diagnosticado com uma lesão muscular grau 2-B no bíceps femoral da coxa esquerda.

Titular na derrota para o Fluminense, no último sábado (2), no Maracanã, João Lucas precisou sair por conta do problema muscular. O Grêmio não estipulou um prazo oficial para o retorno, mas a expectativa é de que o jogador fique afastado por até quatro semanas.

Esta não é a primeira lesão muscular sofrida pelo lateral. Recentemente, João Lucas havia retornado após dois meses de recuperação por também ter sofrido uma lesão muscular.

Sem João Pedro, João Lucas e Gustavo Martins — três opções para a lateral direita que estão fora por lesão — o técnico Mano Menezes deve optar por Camilo no confronto com o Sport, no próximo domingo (10), pelo Brasileirão.