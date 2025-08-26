Grêmio confirma lesão e jovem deve retornar somente em outubro

Atleta disputou 11 jogos pelo elenco profissional neste ano. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio sofreu mais uma baixa. O meia Riquelme teve diagnosticada uma lesão grau 2-b no bíceps femoral da coxa direita. A contusão foi sentida no segundo tempo do empate com o Ceará, na Arena, no último sábado (23).

Com prazo estimado de recuperação entre quatro a oito semanas, o atleta deve retornar aos gramados apenas em outubro.

O jovem da base gremista foi promovido ao elenco profissional em meio a esta temporada, tendo disputado apenas 11 partidas (sendo cinco como titular) e marcado um gol.

Riquelme se soma a outros jogadores que atualmente compõem o departamento médico, como o lateral João Lucas, os zagueiros Gustavo Martins e Balbuena e o volante Villasanti — os dois últimos não jogam mais neste ano.