Grêmio confirma lesão e jovem deve retornar somente em outubro

O Grêmio sofreu mais uma baixa. O meia Riquelme teve diagnosticada uma lesão grau 2-b no bíceps femoral da coxa direita. A contusão foi sentida no segundo tempo do empate com o Ceará, na Arena, no último sábado (23).
Com prazo estimado de recuperação entre quatro a oito semanas, o atleta deve retornar aos gramados apenas em outubro.
O jovem da base gremista foi promovido ao elenco profissional em meio a esta temporada, tendo disputado apenas 11 partidas (sendo cinco como titular) e marcado um gol.
Riquelme se soma a outros jogadores que atualmente compõem o departamento médico, como o lateral João Lucas, os zagueiros Gustavo Martins e Balbuena e o volante Villasanti — os dois últimos não jogam mais neste ano.
