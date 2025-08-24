Grêmio confirma lesão de Balbuena

O Grêmio confirmou à 0h44min deste domingo (24) que o zagueiro Balbuena sofreu uma fratura da fíbula no tornozelo direito. O clube não informou o período previsto de parada para tratamento da lesão.
Balbuena deixou o campo com dores no tornozelo após ser atingido pelo atacante Aylon, ainda no primeiro tempo de Grêmio 0x0 Ceará, pelo Brasileirão.
Reclamações
O lance gerou muita reclamação por parte dos jogadores do Grêmio. A arbitragem sequer apresentou cartão para Aylon.
O técnico Mano Menezes também protestou bastante. Após o apito que decretou o fim da primeira etapa, entrou no campo e reclamou com o árbitro Davi de Oliveira Lacerda, que não advertiu o jogador do Ceará.
A substituição foi confirmada logo na volta das duas equipes para o gramado. Para o lugar de Balbuena, entrou o também zagueiro Wagner Leonard