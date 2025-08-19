Grêmio confirma a contratação de Marcos Rocha

Marcos Rocha desembarcou em Porto Alegre nesta segunda para assinar com o Grêmio Antonio Oliveira / Agencia RBS

Marcos Rocha é jogador do Grêmio. O clube confirmou nesta terça-feira (19) a contratação do atleta de 36 anos, com contrato até dezembro de 2026.

Multicampeão, o lateral-direito estava no Palmeiras desde 2018. Ele chega para solucionar a urgência do Grêmio no setor, após a venda de Igor Serrote e das lesões de João Pedro e do zagueiro Gustavo Martins, improvisado na posição. Em dezembro, o atleta completará 37 anos de idade.

Conhecido por sua liderança e experiência, Marcos Rocha perdeu espaço no Palmeiras nesta temporada, especialmente após a ascensão de Giay. Atuou em alguns jogos do Paulistão e até do Mundial de Clubes, mas somou apenas uma partida no Brasileirão — assim, poderia disputar a competição pelo Tricolor.

Revelado pelo Atlético-MG, onde também virou uma das referências do time campeão da Libertadores de 2013, Marcos Rocha chegou ao Palmeiras em 2018 numa troca por Roger Guedes, inicialmente por empréstimo. Depois, foi contratado em definitivo. De lá para cá, conquistou: quatro Estaduais, três Brasileirões, duas Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil.

Ficha do jogador

Nome: Marcos Luís Rocha Aquino

Data de nascimento: 11/12/1988 (36 anos)

11/12/1988 (36 anos) Altura: 1,76m

1,76m Cidade natal: Sete Lagoas (Minas Gerais)

Sete Lagoas (Minas Gerais) Posição: lateral-direito

lateral-direito Pé preferencial: direito

direito Clubes em que atuou: Atlético-MG, CRB, Ponte Preta, América-MG e Palmeiras;

Atlético-MG, CRB, Ponte Preta, América-MG e Palmeiras; Títulos: Libertadores (3x), Campeonato Brasileiro (3x), Copa do Brasil (2x), Recopa Sul-Americana (2x), Supercopa do Brasil, Campeonato Mineiro (4x) e Campeonato Paulista (4x).

Libertadores (3x), Campeonato Brasileiro (3x), Copa do Brasil (2x), Recopa Sul-Americana (2x), Supercopa do Brasil, Campeonato Mineiro (4x) e Campeonato Paulista (4x). Jogos: 750

750 Gols: 30

30 Assistências: 76

