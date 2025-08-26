Grêmio comunica sobre cirurgia de Balbuena e projeta período de recuperação

Paraguaio disputou somente três partidas depois de ter sido contratado pelo Tricolor. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio comunicou que o zagueiro Balbuena foi submetido a cirurgia na manhã desta terça-feira (26). O atleta sofreu uma fratura na fíbula do tornozelo direito durante a partida contra o Ceará, no último sábado (23).

De acordo com a nota divulgada pelo clube, o procedimento foi realizado no hospital Moinhos de Vento, sendo conduzida pelo especialista em pé e tornozelo dr. José Sanhudo, e acompanhada pelo ortopedista do Clube, dr. Jardel Tessari.

Prazo estimado

O Tricolor ainda confirmou que o prazo estimado para retorno aos gramados é de quatro meses, o que afastará o defensor paraguaio dos gramados pelo restante da temporada.

Contratado no final de julho, Balbuena havia disputado somente três partidas com a camisa gremista. Mesmo com o desfalque confirmado, a diretoria não deve partir em busca de um novo reforço para a posição.

Opções

Wagner Leonardo e Jemerson são as alternativas do elenco para a zaga. O volante peruano Erick Noriega, que também atua como zagueiro, poderá ser utilizado por Mano Menezes na função. Gustavo Martins, que se recupera de lesão muscular, e o jovem Luís Eduardo são as outras opções.