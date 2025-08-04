Grêmio começa a semana de olho em contratações para melhorar o desempenho do time

Mano Menezes pediu mais coragem de seus jogadores. MAGA JR / Agencia F8

A torcida do Grêmio espera que as boas notícias venham em forma de contratações na próxima semana porque dentro de campo há pouco o que comemorar após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no sábado (2). Recaem em quatro nomes as esperanças.

No Maracanã, mais uma vez Mano Menezes recorreu a dois zagueiros canhotos para formar o seu miolo defensivo. A improvisação deve terminar no domingo (10), quando seu time recebe o Sport, na Arena. A partida, possivelmente, marcará a estreia de Balbuena.

— Jogamos com dois zagueiros canhotos. Vai ter mais dificuldade para construir. Isso foi necessário porque a equipe ganhou mais solidez defensiva. Quando colocamos um zagueiro destro, a gente vê a diferença de uma jogada mais rápida — comentou o treinador.

Os outros três são para posições em que a equipe mostrou carência diante do Fluminense. O clube analisa o retorno de Marcelo Grohe para o gol. Livre no mercado, após seu contrato com o Al-Kholood, da Arábia Saudita, terminar, o goleiro foi oferecido ao clube. A situação será analisada pela direção. No gol do Fluminense, Tiago Volpi poderia ter saído para dividir com Everaldo, centroavante da equipe carioca.

Arthur se mostrou aberto

No meio-campo, o retorno de Arthur pode ser avaliado. O volante formado na base do Grêmio e fora dos planos da Juventus seria um dos investimentos do empresário Marcelo Marques para reforçar o clube ainda em 2025. O meio-campista se mostrou aberto para analisar um retorno à Arena. O jogador seria um nome para aumentar o volume ofensivo da equipe.

— Temos dificuldade de chegar com qualidade para machucar o adversário. Se não tiver isso, vai sempre ficar sofrendo — avaliou Mano.

Braithwaite falou sobre a necessidade de que o time tenha maior posse de bola, função em que Arthur é especialista.

— Precisamos jogar mais com a bola desde o início de jogo — analisou o dinamarquês.

O centroavante teve nova partida sem brilho no Rio. O setor ofensivo gremista marcou apenas seis gols nas oito partidas disputadas após o Mundial — entre elas o 2 a 0 sobre o São José. Nesse sentido, Roger Guedes é visto como um jogador capaz de aumentar o poderio do ataque.

Por ora, o Grêmio esbarra no alto valor pedido pelo Al-Rayyan-CAT para liberar o jogador. O clube gaúcho já ofereceu 10 milhões de euros por Roger Guedes.

Mano Menezes também levantou aspectos anímicos que precisam aparecer em seus jogadores.

— Precisa ter coragem para jogar na Série A. Tem que ter a coragem para o passe curto. Jogador de meio milhão de reais tem que jogar marcado.