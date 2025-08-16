Grêmio

Notícia

Grêmio classifica emboscada de torcedores no aeroporto como "incidente inaceitável"

Ônibus da delegação foi cercado e danificado nas dependências do aeroporto; um segurança acabou agredido neste sábado

Gabriel Guedes

