Grêmio chega ao Rio de Janeiro para buscar primeira vitória fora do RS no Brasileirão

Braithwaite foi um dos jogadores mais saudados pela torcida. Luciano Périco / Agência RBS

O Grêmio chegou ao Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (1º) para tentar vencer a primeira longe do Rio Grande do Sul pelo Brasileirão. A delegação foi recepcionada por alguns torcedores no hotel. Mano Menezes deve confirmar trocas na escalação para a partida deste sábado (2) contra o Fluminense.

O desembarque no aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, ocorreu às 19h. A delegação viajou em voo comercial. O deslocamento até o bairro de Copacabana, na zona sul, levou uma hora.

No desembarque, os mais saudados pelos cerca de 20 pessoas foram Braithwaite, Edenilson, Dodi e Volpi. Eles atenderam os torcedores: gremistas, não identificados e até mesmo flamenguistas.

Mano Menezes deve confirmar a equipe com Camilo, Lucas Esteves e Pavon nas vagas de Gustavo Martins, Marlon e Alysson. Villasanti, que preocupa por dores pubianas, está com o elenco e tende a ser titular.

A escalação

O provável time tem: Volpi; Camilo, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti, Pavon, Riquelme e Alysson; Braithwaite.

O Grêmio tenta a primeira vitória longe do território gaúcho na competição. A única como visitante foi contra o Juventude em Caxias do Sul. O jogo contra o Fluminense é às 21h deste sábado, no Maracanã.