Grêmio busca novo lateral-direito no mercado

Lesão de João Lucas fez diretoria acelerar a prospecção de um atleta para a função. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio voltou ao mercado de forma emergencial à procura de um novo lateral-direito. Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, a diretoria já teria aberto tratativa com um nome, que permanece em sigilo.

Na imprensa catarinense, há uma especulação sobre o interesse em Mailton, da Chapecoense. O atleta de 27 anos pertence ao Metalist, da Ucrânia, e está emprestado até o final da disputa da Série B. Contudo, as partes envolvidas negam qualquer negociação em curso com o Tricolor.

Urgência após lesão

A necessidade de se reforçar nesta posição ressurgiu a partir do diagnóstico de João Lucas que, com uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda, desfalcará o Tricolor por um mês. Além disso, o titular João Pedro voltou a treinar, mas ainda precisa aprimorar a parte física já que está afastado desde o fim de maio, quando fraturou o tornozelo esquerdo.

Improvisações

Com Igor Serrote vendido ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, o técnico Mano Menezes tem apelado para improvisações. Antes, utilizava o zagueiro Gustavo Martins, que também sofreu lesão muscular, e por último recorreu ao volante Camilo.

Derrota no mercado

Recentemente, o Grêmio tentou contratar Mayke junto ao Palmeiras. Porém, o experiente jogador deu preferência ao Santos, que lhe ofereceu um tempo maior de contrato (até dezembro de 2027, com opção de prorrogar por mais uma temporada).

Volante e meia

Além do lateral, a diretoria gremista também trabalha para atender a outros dois pedidos da comissão técnica: um primeiro volante e um meia armador. Porém, a limitação de estrangeiros, os sete jogos disputados no Brasileirão e os valores pedidos diminuem o leque de opções viáveis.