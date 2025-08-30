Grêmio bi da América: especial de GZH relembra título histórico que completa 30 anos

Arte ZH / Arte ZH

Trinta anos atrás o Grêmio dava a volta olímpica no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, após empatar com o Atlético Nacional e conquistar o bicampeonato da América.

Naquele 30 de agosto de 1995, o Imortal concluía sua jornada vitoriosa, depois de 14 partidas, entre jogos no Brasil, Equador, Paraguai e Colômbia.

Após a vitória por 3 a 1 no jogo de ida, em Porto Alegre uma semana antes, o Tricolor saiu perdendo a partida na Colômbia, ainda no primeiro tempo, com gol de Aristizábal. Mas coube ao guerreiro Dinho confirmar o título com uma cobrança fulminante de pênalti, sem chances para o goleiro Higuita.

O Grêmio treinado por Luiz Felipe Scolari é lembrado e reverenciado por torcedores de várias gerações por nunca se entregar, por lutar até o fim pelo resultado.

A história do bicampeonato da América é revivida neste especial produzido por GZH, em comemoração pelas três décadas daquele feito.

Áudios dos gols de todos os jogos, lances históricos e números da campanha são destacados neste material. Além disso, os tricolores podem à assistir a uma entrevista especial em vídeo com Paulo Nunes, produzido pela colunista Queki.