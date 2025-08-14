Grêmio avalia a contratação de Marcos Rocha, do Palmeiras

Marcos Rocha tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025. Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação

Com a urgência pela contratação de uma lateral-direito, o Grêmio está avaliando uma investida por Marcos Rocha, do Palmeiras. Aos 36 anos, jogador não viajou ao Peru para enfrentar o Universitario, pela Libertadores, e permaneceu em São Paulo.

A informação foi publicada inicialmente pela ESPN e confirmada por Zero Hora. O Grêmio avalia que a idade do atleta é um ponto de atenção, mas que o nome tem boas referências dentro do clube.

O lateral tem contrato com o Palmeiras até o fim deste ano e não deve renovar o vínculo. Em dezembro, ele completará 37 anos de idade.

Com menos espaço no clube paulista, Marcos Rocha participou de apenas uma partida no Brasileirão. Assim, poderia disputar a competição pelo Tricolor.

No campeonato nacional, foi titular e atuou os 90 minutos durante o empate do Palmeiras com o Vitória, por 2 a 2. Na atual temporada, o lateral soma 17 jogos, não marcou gol e contribuiu com uma assistência.