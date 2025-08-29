Grêmio atropela Inter e é bicampeão do Gauchão sub-15

Capitão João Gabriel marcou o terceiro gol. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

O Grêmio sagrou-se bicampeão do Gauchão sub-15 nesta sexta-feira (29) com um atropelo. Em desvantagem com a derrota por 2 a 1 na ida, o Tricolor foi para cima e venceu o Inter por 5 a 0 no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O título da edição anterior já havia ficado com o Grêmio. O Tricolor conquistou a competição pela 11ª vez e está junto ao Colorado como um dos maiores campeões do torneio.

Joãozinho (2x), João Gabriel (2x) e Lucas Kosso marcaram os gols gremistas. O destaque do jogo foi o camisa 10 Joãozinho, que abriu a a vitória com um golaço de bicicleta.

Depois, aos 27 minutos, Joaõzinho marcou novamente. O capitão do Tricolor João Gabriel marcou o terceiro ainda na etapa inicial. Depois, no segundo tempo, João Gabriel e Lucas Kosso decretaram a goleada.

Veja alguns dos gols

Primeiro gol

Terceiro gol

Quinto gol

Produção: Leo Bender