Grêmio atropela Inter e é bicampeão do Gauchão sub-15

Com direito a golaço de bicicleta, Tricolor venceu e levantou o troféu do Estadual no CT Hélio Dourado 

Zero Hora

