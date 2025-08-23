Grêmio aposta na Arena por arrancada no Brasileirão

Mano estuda formas de melhorar rendimento da equipe na Arena. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois da vitória sobre o Atlético-MG, o Grêmio tenta dar sequência a um momento positivo. Uma oportunidade de engatar outro triunfo, após uma semana de reforços e negociações que caíram nas graças do torcedor. E para isso o clube terá um aliado fundamental neste sábado (23), às 21h, contra o Ceará, na Arena.

O torcedor abraçou a equipe no estádio desde que a gestão foi comprada da Arena Porto-Alegrense e OAS. Um apoio que será importante para confirmar a retomada da equipe no Brasileirão na próxima rodada.

A ideia de ter o torcedor feliz e satisfeito começou a ganhar corpo ainda em Belo Horizonte. Após a vitória sobre o Atlético-MG, Mano fez questão de dedicar o resultado aos gremistas que acompanharam a derrota na Arena para o Sport.

— Esse jogo é também para eles, que são a parte mais importante do nosso trabalho. Não existe trabalho sem a alma dele, sem o torcedor que vai ao estádio, que leva seus filhos, que torce, que ajuda, e que ajudou muito no jogo, nós é que não fomos competentes para transformar o jogo em algo melhor — disse o treinador.

A média de público aumentou significativamente após a troca de gestor do estádio. Antes da compra da gestão feita pelo empresário Marcelo Marques, uma média de 21 mil torcedores acompanhava os jogos na Arena. Após Marques assumir o comando da operação, o número passou para cerca de 27 mil por partida.

Números em casa

Os números da competição mostram que o Tricolor tem perdido a chance de somar pontos dentro de casa. A campanha do primeiro turno deixou a desejar nesse quesito. Após nove jogos, o time somou apenas 15 pontos. O suficiente para deixar o clube em 13º no ranking de aproveitamento como mandante.

Deste recorte, um ponto em especial destaca que será necessário melhorar o rendimento dentro do estádio. A produção do ataque deixou muito a desejar. Segundo pior clube no quesito, o time marcou apenas nove gols. Três a mais do que o Sport. O time pernambucano é o ataque menos efetivo do Brasileirão em sua casa.

A comparação com o pior rendimento dentro de casa na história dos pontos corridos, dentro do formato atual com 20 anos, está fresca na memória do torcedor. No ano passado, mesmo com nove jogos fora da Arena, o Grêmio fez 29 pontos como mandante. Um aproveitamento de 51% dos pontos.

Em 2023, com Luis Suárez, o rendimento foi o melhor da história. O clube terminou empatado com o Palmeiras como o mandante mais efetivo da competição, com 44 pontos em 19 rodadas. Um aproveitamento de 77%.

Como chega o Ceará

Adversário deste sábado, o Ceará tentará repetir o que fez o Sport na última partida em Porto Alegre. Na briga para se manter na Série A, a equipe cearense quer pontuar na casa gremista.

— Nossa expectativa é, mais uma vez, fazer um bom jogo contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Será uma partida difícil, e esperamos apresentar um bom desempenho para voltar com um resultado positivo para casa. Temos um desafio muito grande no Brasileirão, uma responsabilidade enorme de, primeiro, manter o Ceará na primeira divisão e, depois, tentar buscar algo a mais — falou o técnico Léo Condé.

Depois de uma metade inicial da competição com rendimento irregular, o segundo turno do Brasileirão como mandante começará para o Grêmio. Uma nova oportunidade de fazer o clube tomar o rumo desejado na temporada.