Grêmio aposta em dupla de ataque para encarar o Flamengo no Rio

O Grêmio apostará em uma dupla de ataque formada por Braithwaite e Carlos Vinícius para enfrentar o poderoso Flamengo, neste domingo (31), no Maracanã. A partida é válida pela 22ª rodada do Brasileirão.
Sem Alysson, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, o técnico Mano Menezes optou por modificar o sistema tático, abrindo mão do ponta pela direita.
Os dois centroavantes atuaram juntos nos minutos finais da derrota para o Sport, na Arena, no início de agosto, quando Carlos Vinicius estreou. Depois, o ex-Fulham foi titular contra o Atlético-MG, na ausência do dinamarquês por suspensão. Mas, expulso em Belo Horizonte, desfalcou a equipe diante do Ceará.
— Eu penso que o Braithwaite tem uma característica bem clara, não é exatamente um centroavante de jogar enfiado no meio de dois zagueiros sustentando o pivô. E, às vezes, um jogo como esse exige isso. Então, por isso fomos buscar um atacante com características diferentes. Podemos fazer uma dupla de ataque, podemos optar por uma característica diferente — explanou Mano após a última rodada.
Com a escalação de dois homens de frente, Edenilson deve ser deslocado para fazer o corredor direito, mantendo Dodi e Cuellar como volantes à frente da área. O lado esquerdo continuará a cargo de Cristian Olivera.
Na zaga, apesar de ter sido anunciado como volante, o peruano Noriega fará a estreia pelo Tricolor atuando ao lado de Kannemann, suprindo a carência de Balbuena que, com uma fratura no tornozelo, está fora da temporada.
O Grêmio que começará o jogo às 16h tem: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuellar, Dodi, Edenilson e Cristian Olivera; Braithwaite e Carlos Vinícius.
Completarão o banco de reservas os goleiros Gabriel Grando e Thiago Beltrame, o lateral Lucas Esteves, os zagueiros Jemerson, Viery e Luis Eduardo, o meia Cristaldo e os atacantes Pavon, Aravena, Gabriel Mec, André Henrique e Jardiel.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.